中市信望愛智能中心經費缺口達300萬 發動認購餐會

2017-10-18 14:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市信望愛智能發展中心今天舉行一場別開生面的演講PK賽！罹患腦性麻痺的吳家興，克服身體障礙，奮力說出自己求學過程等生命故事，內容感人；患有自閉症的洪定依則又說又唱，感謝媽媽，相當可愛。信望愛專案總監陳育真表示，經濟不景氣，今年信望愛捐款銳減，經費缺口達300萬元，呼籲民眾踴躍認購將於11月11日舉辦的愛心感恩募款餐會。

社會局委託信望愛經營潭子日間托育中心，為了讓身心障礙青年表現自己及體驗上台演講的經驗，信望愛特別舉辦「我最會講-演講高手比賽」，經過初選，今天由表現優異的吳家興及洪定依兩人PK，展開一場別開生面的演講比賽。

43歲的吳家興因罹患重度腦性麻痺，身體不便，早期就學困難重重，他為了不造成教師困擾，以便可以順利到學校上學，只好在學校時不喝水、中午不吃飯，15年前到信望愛，有了特製的輔具，他才可以如常用餐、飲水，今天演講時提起早年就學的艱辛，仍忍不住紅了眼眶。

「我是洪定依，一定會得第一」！29歲的洪定依，患有自閉症，但她很有自己的想法，白天在日托中心學習，晚上則住在社區家園，演講「我的家人」時，唱作俱佳，贏得熱烈掌聲。

信望愛智能發展中心專案總監陳育真說，信望愛今年經費缺口高達300萬元，雖有住商不動產后里中科加盟店總經理高銀龍協助辦理募款餐會，但往年募款餐會此時至少認購一半以上，今年至今卻僅認購三成，希望透過這次演講比賽，讓大家了解信望愛對身心障礙者的照顧及協助，呼籲各界踴躍認捐，給機構內200名折翼天使一個學習、成長、希望的未來。

高銀龍表示，信望愛認真做事，財務透明，5年前許願要連續10年舉辦公益活動穩定信望愛的服務經費，今年將於11月11日中午在后里禧宴樓鮮美餐廳舉辦愛心感恩募款餐會，餐券每張1千元、每桌則1萬、3萬或5萬元不等，該公司主動捐款30萬元，希望拋磚引玉，呼籲民眾踴躍認購，目標是200萬元，洽詢電話：25356240。

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