全鄉飄屍臭味 3檢聯手揪出禍首！

檢方和環保人員忍惡臭，取得證據。（記者顏宏駿翻攝）

2017-10-18 14:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕埔心鄉市區週邊長期彌漫惡臭，居民形容味道有如豬大便、有時像屍臭味，彰化地檢署會同環保局中區督導大隊，經長期監控，昨天揪出禍首─華德美紙業公司，該公司洪姓負責人因涉及水污染防治法，今凌晨被檢察官諭令200萬元交保。

檢方和環保人員忍惡臭，取得證據。（記者顏宏駿翻攝）

華德美紙業公司是埔心鄉知名的企業，資本額1億5000萬，專門生產高級紙類，工廠位址就在埔心鄉員鹿路附近，是埔心鄉人口最密集的區域，其週邊更有埔心鄉人數最多的明聖國小。

檢方和環保人員忍惡臭，取得證據。（記者顏宏駿翻攝）

該處長期彌漫惡臭，李姓居民形容味道「五味雜陳」，有時像屍臭，有時像臭雞蛋，有時像豬屎味，彰檢去年初就鎖定華德美，但華德美推稱惡臭來自空氣污染，而廠內鍋爐能源都由「旺耕公司」代燃，他們不知旺耕使用何種燃料以致產生惡臭，旺耕負責人遭法辦，而華德美逃過一劫。

華德美以暗管直接排放廢水

但公權力介入後，此地惡臭情況依舊，居民一再向環保局檢舉，檢方一次派出三名檢察官李秀玲、董良造、陳鼎文分工監控，會同環保局中區督導大隊、警政署環保警察隊等單位聯合長期蒐證，昨天進廠搜索，發現華德美為了規避環保局的追查，另外做暗管，把未經處理的廢水直接排入廠區旁的排水溝，而這就是臭味的源頭。

華德美紙業外觀。（記者顏宏駿攝）

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，這些未經處理的放流水內容物均超出標準數十倍，廢水逸出硫化氫即是臭雞蛋或腐屍味的來源，其它還含有甲烷，甲烷味如牲畜大便。

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華德美洪姓負責人昨到案說明，承諾將會配合環保單位做好製程改善。檢方以其觸犯水污染防治法，諭令200元交保。