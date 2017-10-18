民族風兩岸情歌舞晚會 竹北停15演出

「2017兩岸族韻喜福會～民族風兩岸情歌舞晚會」，21、22日晚上6點半起，首度移師新竹縣竹北市停15停車場（原夜市廣場）舉辦，竹北市公所和代表會邀請大家享受一場兩岸文化藝術饗宴。 （記者廖雪茹攝）

2017-10-18 13:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「2017兩岸族韻喜福會～民族風兩岸情歌舞晚會」，21、22日晚上6點半起，首度移師新竹縣竹北市停15停車場（原夜市廣場）舉辦，中央民族大學、北京戲曲藝術職業學院將受邀演出，與新竹在地舞蹈和樂團交流，竹北市公所和代表會邀請大家享受一場兩岸文化藝術饗宴。

音樂鬼才蕭閎仁今現身竹北，為活動獻唱暖身。竹北市市長何淦銘表示，竹北市推動藝文活動不遺餘力，多元化活動造就文創新風貌；今年力邀中央民族大學與北京戲曲藝術職業學院跨海來台演出，與新竹在地的蝶影舞蹈團交流，忠信學校戰鼓社與風尚騎士隊，將為此活動重新編排一段震撼人心的開場表演。

其中，中國舞團的表演內容，富含藏族、維吾爾族、蒙古族等少數民族鮮明而豐富的舞蹈色彩，並將上演「冬不拉」、「馬頭琴」等民間罕見傳統器樂。蝶影舞蹈團則帶來「鬧天宮」及「廟口趣」，用舞蹈闡述西遊記及寶島廟口的形象，展現舞蹈新風貌。

第2晚由音樂歌手和藝文團體共同參與，由金曲歌后詹雅雯，偕同溫暖系歌手羅美玲、音樂鬼才蕭閎仁、I-WANT星勢力、創新國樂Direct台北新潮樂集、忠信學校壯我管樂團等，輪番上陣。

縣議員鄭美琴和多名市代、里長也出席，邀請大家安排竹北一日遊，白天逛逛光明美食商圈，晚上觀賞精彩表演，免費入場。

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