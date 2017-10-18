疫區鸚鵡未檢疫入台？ 關務署澄清：為報關業者疏失

2017-10-18 13:45

〔記者吳佳蓉／台北報導〕對有媒體報導，台北關管理有漏洞，使不肖報關業者得以順利走私一批伊波拉疫區灰鸚鵡入台。關務署今澄清，走私行為是由報關人及貨棧業者倉庫作業人員疑似勾結犯下，且是由海關人員主動發現破獲，移送檢調、農委會偵辦，並已要求貨棧業者提出改善方案。

最新一期壹週刊報導，今年8月一批來自伊波拉病毒疫區非洲剛果的灰鸚鵡，在桃園機場經不肖報關業者以換貨調包方式，順利避開海關查驗進入國門，全案已移交桃園地檢署依走私、違反野生動物保護法方向偵辦中；質疑是台北關機場查緝小組管理出現漏洞，才讓業者有機可乘。

對此，關務署表示，本月16日就曾主動發出新聞稿說明，在8月27日發現有不肖業者疑似勾結，以調包方式將裝有大型鸚鵡的兩個木箱私運出倉。由甲報關行人員先偽造提單，完成貨物進儲放倉手續，再由乙報關行人員私運出倉，甲報關行人員再以另一項貨品替代報關，供海關查驗。

關務署指出，海關查驗貨物時發現有異，進一步調閱監視器錄影帶，查出上述走私情事，立即掌握涉案報關行人員身份，涉案報關行人員前來說明時坦承，是因貨主無法出具檢疫合格文件又急於提貨，才會協助調包。

關務署表示，不肖業者能調包得逞，主因在於這類「機放貨物」具高度時效性，且貨物量龐大、品名複雜，但又得要同時滿足貨主快速提領需求，才讓不肖業者有機可趁。後續將依法對貨棧業者疏失作出處分，並已要求業者提出具體改善方案，強化作業人員品質及門禁管理，台北關也會加強倉棧巡邏頻率，以防類似事件再度發生。