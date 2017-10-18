關埔國小第一期工程啟動 明年啟用八間低年級教室

2017-10-18 13:34

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府推動「新校園運動」，考量關埔重劃區就學需求，以「不留死角」概念新設關埔國小，校舍建築融合自然環境，通風塔與傾斜屋頂設計切合風城意象，今天啟動第一期校舍工程，興建低年級教室和圖書館，預計在明年8月招生，優先啟用8間教室迎接首屆關埔國小新生入學。

市府教育處代理處長李芳齡指出，市府爭取中央補助，總工程經費投入8億元興建關埔國小，工程採「最有利標」，透過評選方式控管，提升工程品質與效率，採低密度、開放的學習群落設計，構築自然生態校園，串聯新竹市東區景觀綠帶，打造竹科人美感綠活的生活空間。市府今啟動第一期校舍工程，工程經費2.4億元，興建低年級教室和圖書館，預計明年8月可啟用8間教室。

市長林智堅指出，關埔國小採用低密度、開放的群落式建築，因應不同年級學生特性設計相應的學習群落，教室除向外延伸、連結自然環境，還設置通風塔，讓陽光從高處進入室內，經折射灑落牆面，避免光線直射的灼熱。另外，關埔國小校園將保留大量公共空間，讓學童有充分遊戲和探索自然的機會。

至於關埔國小設立後學區畫分，有部分民眾擔憂孩童就學需求與名額問題，今天前往第一期校舍工程典禮陳情，希望相關單位重視，對此，市府回應，目前仍在籌備、研議中，會顧及民眾權益。