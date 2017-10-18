高球圓夢球賽21日台南見 議長來打氣

第三屆高球圓夢球賽21日在台南舉行，台南市議長賴美惠今邀各界為選手打氣，也呼籲產業整合團結，為台灣及孩子提供更多機會。（記者王涵平攝）

2017-10-18 13:23

〔記者王涵平／台南報導〕第三屆高球圓夢球賽21日在台南舉行，台南市議長賴美惠今邀各界為選手打氣，也呼籲產業整合團結，為台灣及孩子提供更多機會，支持高爾夫運動扎根。

在南寶球場舉辦的圓夢賽由台灣高球聯盟協會主辦，賴美惠與台灣高球聯盟協會理事長徐瀅鈞、大台南家長協會理事長吳燕卿、台南市家長會聯合會副理事長陳輝陽等相關產業代表召開記者會，歡迎大小朋友報名參加，未來也將每年舉辦，目前台南已有20多位成績不錯的小選手，如安平國中許淮茜、柯亮宇、鄭昕然，南新國中江語葳等。

就讀南新國中的業餘選手江語葳及家長莊雅婷、南新國中主任林志忠、新北市都市更新推動協會理事長謝明珍等人也出席，代表家長支持守護孩子們圓夢。

賴美惠指出，高爾夫是台灣代工製造強項運動產業，但缺乏舞台、品牌、及選手，去年重返奧運，許多國家元首也藉此社交及會談場合，可知其重要性，偏鄉孩子因資源較不足而較少接觸，目前體育署全面推動扎根計畫，鼓勵推動學校成立社團。

徐瀅鈞表示，高球聯盟協會正整合產業相關資源，讓更多孩子能夠有學習機會，享受一樣的資源，培養一技之長，甚至成為將來能更輕鬆與國際對接的能力之一。