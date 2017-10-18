高教工會控亞太遇禿鷹 籲教部保障師生權益

2017-10-18 13:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高等教育產業工會今天控訴亞太創意技術學院辦學，與前校長、教師、轉學生等共同批評，校方去年換新任董事會後，由私人企業接手卻無心辦學，停招特色系所，還強迫學生轉學，痛罵是「禿鷹」集團要來侵吞其剩餘的16億元校產。

高教工會表示，亞太前身是親民技術學院，2001年被教育部接管並官派董事，去年8月改由保全業者「怡盛集團」接手，由該集團董事長黃平璋擔任學校新董事長，但卻停招各種特色科系、逼教師退休或資遣，根本無心辦學，質疑要該集團是要圖謀16億元校產。

亞太前校長劉紹文批，黃平璋曾承諾要捐資4.8億元，但初期只捐1.5億元，也讓亞太改善計畫未過，並惡意停招特色科系或特色校隊，如全國唯一熱氣球專業團隊，競技啦啦隊、劍道隊等，還質疑董事長強勢干預校務行政，且新董事會接手後，已有60名教職員工被迫離職或退休，新學期又有18名老師要被迫離職，佔現有教師的3分之1，將對學校的教學造成極大傷害。

亞太另一任前校長謝金青也說，自己接續劉紹文，但僅1個月後就發現問題重重而辭職，如上任時被要求簽切結書，動支任何款項要董事長同意，嚴重影響校務進行。

亞太轉學生羅姓女同學說，原本就讀亞太休閒運動與保健，已讀到大二，今年3月突然接到通知，說自己科系要停招，1、2年級生都必須輔導轉學，控訴學校沒給適當協助，都是教師幫忙而已，全系近20多名大一、大二生除了少數轉系，其他全都轉學，但如今卻面臨學分抵免問題，在新學校恐因此需拖延1、2年才能畢業。

對此，亞太表示，新董事會成立後，檢視原有的13個科系，部分招生績效不佳，才進行減縮措施，汰弱留強，獲教育部同意；且當初承諾官方並捐資1.5億元，代償教師借款，提升其研究費，並承諾明年8月恢復全薪，也未逼退教師，是系所整併後有教師鐘點不足，學生轉學則是透過轉系、轉制及轉學等方案作安置，未影響學生權益。

教育部技職司副司長謝淑貞說，該董事會依合法程序改選，並當初僅承諾捐資1.5億元，目前已匯入學校，但沒有接獲學校要停辦、全面停招等訊息，其規劃部分科系停招，教部會嚴格審查其教學品質。但針對師生控訴的併班上課等情況，謝淑貞說，希望師生可向教部檢舉，維護學生就學權益。