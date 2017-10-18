透過畫筆反思海洋文化 鄭宇翔馬公市所開畫展

2017-10-18 13:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖不是只有海鮮文化，沒有海洋文化！年輕畫家鄭宇翔透過蠟筆畫作，引起觀看者思考漁業過度捕撈所帶來的影響，海鮮文化與海洋文化的不同，呼籲大家珍愛我們的海洋。「過漁‧魚過」個展即起在馬公市公所展出。

出生在澎湖馬公案山的鄭宇翔，現在赤崁國小擔任教師，這次作品都是用蠟筆畫的，蠟筆是很平易近人的媒材，他希望讓藝術也能平易近人，所以用大家都接觸過的蠟筆來作畫；鄭宇翔指出，藝術要能引起共鳴，澎湖人或多或少都對海洋有一分情感，現在的漁業方式和以前有很大的不同，希望這些作品，能勾起觀者心中的一段記憶或故事。

今日開幕茶會中，文化局長鄭嘉薇、立委助理段湘玲、馬公市民代表呂光宇、黃旭輝，以及中山國小校長張素紋、赤崁國小校長蔡樂生、美術協會理事長林龍吉、社區大學校長李文祝等各界來賓都到場，「過漁‧魚過」鄭宇翔個展展出日期至12月15日，馬公市公所誠摯邀請民眾前往欣賞。

鄭的作品以蠟筆畫風呈現，針對澎湖目前觀光蓬勃發展，對海洋資源消費的一種反思；作品名為「夥計魚」的畫作，指的是早期船老闆會將捕獲的魚種中，數量大、較便宜的魚，送給船上夥計拿回家吃，這些在早期很便宜的魚種，到現在都已經變成高經濟魚類了，像是加志魚、嘉鱲等，顯示漁業的變化。並搭配「盼望」等系列作品，希望大家重視海洋保育，不要過度捕撈，改變現在「有海鮮文化，沒有海洋文化」的陋習。