明新越南專班開學 徐國勇；政府期待與越南更多的交流

明新科技大學今早舉行國際產學專班開學典禮，約230名越南學生就讀；行政院發言人徐國勇（中）也出席參加表示肯定。 （記者廖雪茹攝）

2017-10-18 13:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學今早舉行國際產學專班開學典禮，約230名越南學生就讀；行政院發言人徐國勇致詞時表示，新南向政策是政府很重要的政策，因此政府對此專班有很大的期待，也希望未來與越南政府公務員能有更多的交流，他並預祝越南學生滿載而歸。

行政院發言人徐國勇出席明新科大國際產學專班開學典禮時，強調新南向是政府很重要的政策，政府對此專班很期待。（記者廖雪茹攝）

明新科大表示，配合教育部擴展與深化東協、南亞等重點國家，國際合作交流的教育新南向政策，該校以優質高等技職教育的優勢，以及深耕越南台商人才培育合作數十年的經驗，成立「國際學生產學合作專班」，今天在中正堂舉辦開學典禮，越南同塔省副省長團晉寶率領教育局長等省府官員、學生家長代表一行19人，及北越蘇聯專校教師出席參加。

明新科大越南學生表演扇子舞。（記者廖雪茹攝）

徐國勇表示，新南向是政府很重要的政策，與越南交流更是重要，他個人去越南就有8次，所以他也鼓勵越南學生在台期間多去各地走走，回到家鄉之後，享受台灣帶給你生活、事業等各方面的好處；明新科大成立國際產學專班，政府有很大的期待，預祝各位同學滿載而歸。

明新科大越南學生著傳統服飾演唱。（記者廖雪茹攝）

徐國勇說，政府的立場，期待能與越南政府有更多的交流，希望越南政府有機會能派遣中階或基層公務員到台灣來交流，以利彼此學習，他也拜託在場的越南駐台代表處大使陳維海，將此訊息帶回越南。

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明新科大校長林啟瑞表示，國際學生產學合作專班有4大特點，強調技術實作、在地經驗、國際視野及華語溝通的學習內容。能協助東協及南亞國家發展所需相關人才，也能為台灣教育拓展多元市場，及未來產業交流互動開發龐大的機會。明新科大國際長廖信德說，國際專班共6個班約230名越南學生，由該校機械系、化材系、光電系，分別與績優廠商誠遠、台郡、億光、茂林等科技公司產學合作。學生將就讀四年，取得學士學位；在學期間，一半時間在校修課，一半時間赴廠商實習，同時取得理論基礎與實務經驗和技能。另我國前駐越南代表大使黃志鵬、新竹縣長邱鏡淳、總統府新南向辦公室參事陳郁仁、台越協會潘道仁博士等人也與會。