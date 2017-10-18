大解密！ 義美厚奶茶的「厚」 原來是這個意思

義美厚奶茶引爆民眾搶購熱潮。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-10-18 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）日前推出獨賣的「義美厚奶茶」，引爆民眾搶購熱潮，就連義美自家門市也沒販賣這項商品。財信傳媒董事長謝金河在臉書PO文指出，原來義美厚奶茶的「厚」，是指在原來的錫蘭紅茶上加上50%的鮮奶，而這個鮮奶是純度很高的上等鮮奶。

謝金河表示，前晚跟義美董事長高志尚等好友用餐時，一開始就聊起厚奶茶這個話題，他好奇奶茶為什麼用「厚」？代表什麼意思？高志尚則幫謝金河解惑，指出「厚奶茶的『厚』是指在原來的錫蘭紅茶上加上50%的鮮奶，而這個鮮奶是純度很高的上等鮮奶。」

謝金河指出，報載有人代購三瓶厚奶茶賣到650元，高志尚則透露好市多有意把這個厚奶茶銷到其他國家的通路，為了增產，義美也緊急到丹麥訂購新機器；而厚奶茶也帶動鮮奶的需求，過去冬天鮮奶都要降價出售，但今年冬天鮮奶可能不會降價了，因為義美最近與酪農簽了新恊定，義美加價買鮮乳，酪農也可望有一個豐收的冬天。

謝金河說，奶茶過去只是尋常的休閒飲品，如今加上50%鮮乳，居然搖身變成熱銷的厚奶茶，冬天的酪農也不必再降價求售，這創意真是價值萬金，也當然和義美食品長期在消費者心目中樹立起的良心口碑有很大的關係。