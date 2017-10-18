「孔爺爺愛有孝」路跑22日登場 多處路段交管封閉

2017-10-18 12:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市體育處與高雄市馬拉松協進會將於10月22日，共同舉辦「2017孔爺爺 愛有孝」路跑活動，沿途經過鼓山、新興等4個分局轄區，部分管制路段、交管區，今天規劃確定，警方提醒用路人當天及早避開、改道。

鼓山部分：106年10月22日管制路段、時段如下：

一、10月22日6時至10時：美術東二路段（美術東三路至美術館路）南向北全線管制。

二、10月22日6時至7時:

1、美術館路段（美術東二路至馬卡道路）東往西慢車道。

2、馬卡道路段（美術館路至明誠四路）南往北快慢車道。

三、10月22日6時至7時30分

1、明誠四路段（馬卡道路至中華一路） 西往東向慢車道。

2、中華路段（明誠四路至同盟三路）北往南慢車道。

四、10月22日6時30分至8時:

1、同盟三路段（中華二路至五福三路）北往南慢車道。

2、河東路段（建國三路至河南路）北往南慢車道。

3、河東路段（河南路至中正四路）北往南全線車道。

4、河東路段（中正四路至五福三路）北往南慢車道。

5、五福四路段（五福三路至公園二路）東往西慢車道。

6、公園二路段（五福四路至七賢三路）北往南慢車道。

7、七賢三路段（公園二路至蓬萊路）北往南慢車道。

8、蓬萊路段（七賢三路至捷興一街）東往西慢車道。

9、捷興一街段（蓬萊路至鼓山一路）東往西慢車道。

10、鼓山一路段（捷興一街至鼓元街）南往北慢車道。

11、鼓元街段（鼓山一路至長安街）西往東慢車道。

12、長安街段（鼓元街至濱海二路）東往西慢車道。

13、濱海二路段（長安街至哈瑪星一號船渠景觀橋口）南往北慢車道。

14、哈瑪星一號船渠景觀橋段（濱海二路至哨船街）東往西慢車道。

15、哨船街段（哈瑪星一號船渠景觀橋至蓮海路）北往南慢車道。

16、蓮海路段（哨船街至中山大學校門口）北往南慢車道。

五、10月22日7時至9時30分:

1、鼓山路段（萬壽路至興隆路）南往北慢車道。

2、興隆路段（萬壽路至河西一路）西往東慢車道。

六、10月22日7時至10時:

1、河西一路段（興隆路至美術東二路）南往北慢車道。

2、美術東二路段（河西一路至美術館路）南往北慢車道。

警方指出，活動將分半馬組（21公里）、樂活組 （10公里）及健康組（5公里）等多組路線，活動預計於6時30分鳴槍起跑，另於前金區河東路段，以及路跑沿線各重要路口，規畫警力執行交通疏導，並彈性交通號誌控燈管制，請用路人經過時改道或減慢速度。