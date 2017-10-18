洗蔥班有口碑 宜監考慮監外作業納採蔥

宜蘭監獄開辦安農洗蔥班，由在監紀錄良好的受刑人協助蔥農洗蔥，每人每月可獲得勞作金。（記者張議晨攝）

2017-10-18 12:27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭「三星蔥」遠近馳名，但受農村勞動力老化影響，洗蔥人力不足，為此，三星鄉公所與宜蘭監獄合作，開辦「安農洗蔥班」，由女性受刑人在監獄內洗蔥，送越多，洗越多，每人每月還能獲得千元不等勞作金。獄方強調，洗蔥班口碑不錯，計畫未來監外作業將納入採蔥，協助解決蔥農缺工問題。

洗蔥學問大，須將附土、薄膜、老葉刷除，才有好賣相，因此無法用機器取代，在農村純熟洗蔥工便十分搶手。

但鄉長黃錫墉說，宜蘭三星蔥種植面積超過180公頃，即便價格、量足，但卡在洗蔥人力不足，蔥農無意擴大規模。

為此，宜蘭監獄開辦洗蔥班，遴選有意勞作且無不良紀錄的女性受刑人，加入洗蔥班行列。

宜蘭監獄副典獄長黃敬謀指出，洗蔥班每天視送洗蔥數量規劃人力，目前洗蔥班每天約可清洗100至200公斤青蔥，按現行洗一公斤7元計算，估計每人每月可額外獲得600至1000元不等勞作金，用於購買日常用品或留作積蓄。

黃敬謀說，開辦洗蔥班的用意主要敦親睦鄰，考量三星農村勞動人口缺乏，未來若蔥農有需要，也會將監外作業移師蔥田，在採收期間協助蔥農採收。