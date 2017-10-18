放風箏囉！ 苗市風箏節「8國聯軍」齊展演

九降風起，又是放風箏的好時節！苗栗市2017風箏文化暨客家美食節系列活動，將於21日起一連2個週末假期，在苗栗市經國路河濱公園展開，圖為頭屋國中學子開心放風箏。（記者彭健禮攝）

2017-10-18 12:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕九降風起，又是放風箏的好時節！苗栗市2017風箏文化暨客家美食節系列活動，將於21日起一連2個週末假期，在苗栗市經國路河濱公園展開。市公所今年邀請德、法、荷等「8國聯軍」一同展演，並規劃道地客家點心及青創攤區等，歡迎民眾前往賞風箏、玩風箏、啖美食。

苗栗市長邱炳坤說，苗栗風箏節已邁入第7年，知名度大開，所以今年以「客家甕慶豐收」為主題，並邀請國際風箏好手參與，期許豐收苗栗、放眼國際。

受邀國際團隊有來自德國、法國、荷蘭、瑞典、馬來西亞、印尼、日本、中國等國。法國風箏發明家Alain，帶來高2層樓的罌粟花等藝術風箏作品；德國Kruger家庭帶來彼得松和芬杜斯等卡通造型風箏；中國西安碑林區文化風箏隊，則是帶來螃蟹、青蛙等動態風箏。

此外，馬來西亞巴西古當隊、印尼峇厘島也將帶來最道地的傳統風箏表演。國內風箏隊則有百箏齊放，讓大飽民眾眼福。

21日晚間，則有箏人PK秀，將首度結合LED天使翅膀的夜光舞蹈，由舞者揮動夜光天使翅膀光在廣場翩翩起舞，空中的夜光特技同步閃耀起飛，天上、地上兩相呼應，啟動一場炫麗奪目的夜光饗宴。

市公所表示，為期4天的風箏文化暨客家美食節活動內容豐富，也提供民眾現場體驗，包括回味阿公阿嬤年代放風箏的「報紙風箏DIY體驗」，每日30名。還有紀念風箏兌換，每日上午9點，於活動現場購買200元的美食消費券，即可兌換紀念風箏一只，每日限量500只，消費券則可於客家美食攤位使用。另有提供免費風箏放飛、兒童遊戲區以及免費接駁服務。詳細活動資訊，請至活動網站查詢。