台東最年長107歲人瑞 獨家健康操大公開

107歲人瑞潘聯和（右）示範自創的潘式健康操。（記者王秀亭攝）

2017-10-18 12:17

［記者王秀亭／台東報導］台東縣今年有37位百歲以上人瑞，創下台東歷年最多人數，最年長的107歲海端鄉人瑞潘聯和迄今仍然行動自如，生活全部自理，他說，早睡早起、飲食簡單、吃得適量就好，最重要的是手腳、筋骨每天都要動一動，還自創一套健康操。

九九重陽節將至，台東縣長黃健庭上午至海端鄉，訪問縣內最高齡長輩，107歲潘聯和是公職退休人員，現已5代同堂，平時與孫子同住，「生活上只要自己能做的，決不麻煩他人。」

潘聯和一見有人來訪，話匣子大開，不僅述說60多年前初任海端鄉公所社會課長時，縣府就指派協助安置近800名大陳義胞的過往，也提及現在的好體力，或許與早期南橫公路路斷，須徒步到利稻訪視有關，超強記憶力讓黃健庭大感驚訝。

兩人聊得開心，潘聯和更大談養生之道，直說每天早上6時起床，晚上7時就準備睡覺，3餐吃得清淡即可，運動絕對不能少，坐著也能動，便向黃健庭示範自創健康操，左右腳各踢26下，腰部前彎、腳部、背部、手部、肩頸等每個部位都要抬起或扭動26次，「哪裡痠痛就動哪裡。」早晚各做一遍。

黃健庭見潘聯和107歲也很硬朗，建議潘聯和有機會向全縣老人分享自創健康操，同行的縣議員張全馨蘭還邀請潘聯和，可以就近到海端鄉的老人日托站，帶著站裡長輩一起做潘式健康操。