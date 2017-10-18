她血管瘤致半盲屢遭霸凌 畫出真友誼為顏損募款

小傑的畫作。（陽光基金會提供）

2017-10-18 12:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕天生就罹患血管瘤的小婷，不僅4分之1臉龐被紅色印記佔據，左眼也失明，因而常在學校被霸凌，一度讓她覺得人生好累，後來在高中才交到好朋友，而她又夠過創作投稿陽光基金會「2018有你的美好時光-小陽光桌曆」，為顏損者募款盡一份力。

小婷目前已經大一，因為血管瘤的關係，出生第20天，就得承受治療的痛楚，12歲前挨過30多次刀，但血管瘤仍壓迫神經導致她左眼失明。而因為外表與眾不同，在國中時飽受霸凌，她曾好心幫同學撿掉落地上的筆，同學卻用衛生紙包住筆才敢寫字，讓她很受傷，抗拒上學，畫畫成為她抒發心情的唯一出口。

直到上高中，小婷交到3個知心好友，英文優異的她，考試前總會扮起小老師，幫好友們複習，能力被看見，小婷也逐漸有了自信。今年更以自己的畫作，參與陽光基金會桌曆投稿徵選，成為14幅即將被收錄出版的畫作之一。

桌曆中也收錄了在9個月大時因打翻熱鍋造成全身28%燙傷，小傑小朋友的畫作，現在念小五的他，雖然大腿仍需動重建手術，但他在全班800公尺體能測驗跑第一，還被選為大隊接力賽最後一棒，嚮往成為運動員的小傑，一拿起畫筆會變得很安靜，完全沉浸在畫畫的世界裡，這學期爸爸還送他去學素描。

小傑投稿桌曆的作品，畫下了和爸媽一起在夏夜裡欣賞螢火蟲飛舞的場景，他說，媽媽生重病，一家三口無法再出遊，希望將這段美好時光永遠留在心底。

陽光基金會表示，為鼓勵孩子們發掘繪畫的樂趣，今年以「我和最好的朋友」為題，徵選小陽光畫作，最後將小婷及其他13名陽光孩子的作品收錄出版「2018有你的美好時光-小陽光桌曆」，每本義賣190元，即日起至10月底前預購每本160元，義賣所得將做為小陽光生心理重建基金。