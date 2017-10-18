漂流木打造 全運會特製獎盃很有「味道」

宜蘭雕塑家黃增添以漂流木打造8座獎盃。（記者簡惠茹攝）

2017-10-18 12:05

［記者簡惠茹／宜蘭報導］106年全運會即將在10月21日開幕，今年的獎盃不但很有「味道」，更充滿主辦單位宜蘭的在地特色，宜蘭雕塑家黃增添以漂流木打造8座獎盃，木頭香結合運動選手力與美的身形，相當吸睛。

宜蘭高中退休美術老師黃增添，為今年宜蘭縣主辦的全運會刻出8座木雕獎盃，他說，獎盃高度約在50公分左右，最高的則是總統獎盃，高達62公分，以韻律體操的優美姿態，和潔白芬香的百合為構想，背後更有一面台灣圖案，同時展現俐落身形和運動員百折不饒的毅力，與台灣人民突破自我、無畏無懼的精神。

黃增添說，這些獎盃都是使用羅東林管處提供的漂流木製作而成，屬於台灣扁柏，花費約3個月，平均每件都需要1個星期的雕刻時間，分別以跨欄、鐵餅、足球、徑賽、標槍、籃球和排球運動為雛型，分別命名為超越、釋放、剛毅、堅持、瞄準、對決和信心，雕刻中最難的，就是呈現體育選手的力與美，相當耗費心力。

宜蘭縣政府教育處指出，黃增添長期從事木雕、泥塑和版畫創作，往往透過他長繭的雙手，刻出最動人的作品，木雕的姿態和神情，更讓人感受到作品的溫度，因此邀請他來為全運會打造獎座，希望讓藝術和運動結合，讓選手帶回最具宜蘭特色的獎盃。

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