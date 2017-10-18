國寶級鹿港龍山寺消防演練 搶救文物任務編組

鹿港龍山寺消防演練，文物搶救到安全地點。（記者劉曉欣攝）

2017-10-18 12:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕史上第一次！國家古蹟鹿港龍山寺今天進行大規模的消防演練，特別設立「文物搶救班」的任務編組，除了採取細水霧滅火來保護古蹟，更要將重要文物在第一時間搶救到安全地點。

由文化部委託消防署辦理的「強化古蹟防災管理研討會暨搶救演練」，今天在鹿港龍山寺進行消防演練，彰化縣副縣長林明裕表示，縣府全力推動「鹿港國家歷史風景區」，更要全力保存古蹟，因此，選擇國定古蹟來辦理演練，深具指標意義。

彰化縣文化局長陳文彬強調，全縣具有文資身分的古蹟寺廟為44處，未來希望能夠先在這44處設置細水霧滅火設備，避免以往採取強力水柱來滅火，可能對古蹟文物造成的一次或二次受損，將會向文化部來爭取相關經費。

彰化縣消防局長李永福指出，細水霧滅火設備目前在大村、彰化東區分隊都有，在滅火同時，對於古蹟文物的保存很有助益。

今天鹿港龍山寺消防演練，演練模擬正殿冒出黑煙，廟方結合附近居民進行自衛編組，除了滅火班、通報與避難引導班以外，還成立文物搶救班，也就是由廟方人員第一時間先搶救文物，再由文化局人員來進行清點，消防員抵達後，再陸續深入火場救出文物，同步在現場也要列出文資搶救看板，讓滅火的同時也要搶救文物得以保存。