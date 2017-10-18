石虎花車回娘家 台中市府廣場展至22日

石虎花車回娘家，即日起至22日在市府廣場展出。（記者張菁雅攝）

2017-10-18 11:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府製作的石虎花車，勇奪國慶花車人氣王。石虎花車今天回娘家，將在市府廣場展出至22日，石虎家族週六、日也將到場謝票演出。市長林佳龍透露，石虎家族將成立官方臉書粉絲專頁，回應粉絲們的熱情支持。

市府以台中花博吉祥物石虎與歐米馬為主題，打造石虎花車，北上參加國慶花車遊行，並在國慶花車網路票選活動中，以4.6萬個讚獲得人氣王。

石虎花車凱旋歸來，今天起至22日在市府廣場展出，家長、幼兒園老師紛紛帶著小朋友來參觀，小朋友直呼「石虎好可愛」。

林佳龍表示，石虎花車奪勝的關鍵，是大家開始認識其代表保護石虎的意義，也更認識花博，這分認同與光榮感，拉開領先票數。對於強勁對手熊讚，林佳龍說，熊讚也很讚，石虎已邀請熊讚來看花博，熊讚也在臉書回應一定會來，石虎跟熊讚應該締結盟約，相互支持、拉抬，讓台灣吉祥物一起行銷城市、國家，沒有誰是輸家。

林佳龍也透露，許多民眾希望花車遊行後能持續看到石虎家族，回應大家的熱情，市府會設立石虎家族粉絲專頁，也會架設石虎保育網站，讓大家一起認識保育動物與2018台中世界花博。

新聞局表示，石虎花車展出期間，花博吉祥物也會到場帶來謝票演出，時段為21日、22日的10時、11時、13時、14時、15時、16時、17時。