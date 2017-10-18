新知》高師大新發現 「五爪金英」有助糖尿患者降血糖

高師大燕巢校區已開始有機種植內含草本活化劑的「五爪金英」。（記者洪定宏攝）

2017-10-18 11:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄師範大學化學系教授林相儒研究發現，別名「小向日葵」的植物「五爪金英」，內含PPARα、γ、LXR、FXR等四種蛋白質的草本活化劑，有助糖尿病患者降低血糖，目前已在燕巢校區有機種植，並將成立實習工廠，希望獲得企業界支持研發新藥。

但林相儒特別提醒，五爪金英具有微量毒性，且並非所有品種都有上述的草本活化劑，市面販售的多從中國進口，所以打算自行購買服用者，務必留意此現象。

林相儒指出，五爪金英內含的PPARα、γ、LXR、FXR等四種蛋白質的草本活化劑，其藥理作用包括降低膽固醇、體重及血糖，治療非酒精性肝病，降低腦中澱粉蛋白質以防治阿茲海默症，也能降低糖尿病患對胰島素的抗阻性，也就是五爪金英的草本活化劑，有助糖尿病患降低血糖等多重保健效果。

林相儒與林口長庚醫院胃腸肝膽科教授醫師張明鈴合作，以糖尿病小鼠進行調控血糖藥效測試，證實具有藥效，所以團隊希望獲得企業界支持，進一步研發新藥。

林相儒指出，高師大燕巢校區在校長吳連賞支持下，有機種植確定含有草本活化劑的五爪金英品種，將成立實習工廠，研發新製程去除藥草中與治病無關的成分。