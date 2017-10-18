入秋了 冬候鳥陸續抵台「Long Stay」

每天上、下午各一次的餵食時間，保育員會划船帶著食物進場。（台北市立動物園提供）

2017-10-18 11:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕入秋之後，東北季風將一波接著一波，居住在北方的候鳥們便會乘著風勢，陸續飛來台灣報到。台北市立動物園熱帶雨林區旁的水鳥觀察區，也是許多冬候鳥的休息站，現在開始到明年3月底前，只要在木棧道上駐足守候，就有機會在這裡發現小水鴨、鴛鴦等冬候鳥的蹤影。

動物園指出，水鳥觀察區是一個半天然的湖泊，現址原本也在亞洲熱帶雨林區的預定地內，但當初動物園在進行第一期工程時，大量的廢土堵塞意外形成堰塞人工池塘，上游還有5條小山澗終年不斷地注入水源，加上林木茂盛隱密，總是吸引各類野生動物停棲。

每天上、下午會各有1次的餵食時間，保育員划船帶著食物進場，就能看到「房客」們陸續登場，10多隻黑天鵝是固定班底，還有被自然環境吸引來的白腹秧雞、紅冠水雞、翠鳥、中白鷺、蒼鷺、夜鷺、白鶺鴒、綠頭鴨、小水鴨、小鷿鵜等，整個水鳥觀察區瞬間忙碌起來。

動物園表示，每年來此避寒的冬候鳥，以小水鴨為大宗，數量最多時可超過7、80隻，在9月初陸續抵台，於春天時北返，最遲在4月底時幾乎全部離台。

水鳥觀察區中最害羞的，則是非「鴛鴦」莫屬了，通常保育員的船還沒靠近，就已經振翅高飛，想要欣賞還得借助望遠鏡或是高倍率變焦相機；領域性很強的黑天鵝，總是率先抵達船邊，搶食新鮮菜葉，如果遇到在築巢或是孵蛋的個體，還會兇猛地驅趕其他前來覓食的雁鴨。