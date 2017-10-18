老幼流感疫苗施打率偏低 高市趕進度

幼兒園學童害怕流感疫苗打針，護士阿姨邊打針、邊安撫小朋友情緒。（記者蘇福男攝）

2017-10-18 11:44

〔記者蘇福男／岡山報導〕流感疫苗10月1日起全面開打，但高市衛生局發現，中高齡長者及學齡前幼兒接種率偏低，今天上午在岡山主人翁幼兒園施打，並呼籲家有6個月內嬰兒新手父母趕快接種，保護小寶貝免於流感威脅。

高市今年採購71萬劑流感疫苗，截至昨天約接種31萬6000劑，接種進度約44%，至16日的統計，65歲以上長者施打完成率為26%，50至64歲9%，學齡前幼兒亦僅有18%，顯示部分中高齡長者和幼兒家長未警覺流感併發重症可能帶來的威脅，而未積極前往接種疫苗。

衛生局表示，學齡前幼兒及中高齡長者是容易罹患流感的高風險族群，接種流感疫苗是避免流感上身的重要關鍵，雖然6個月內嬰兒還不適合接種，但今年將6個月內嬰兒父母納入公費接種疫苗對象，除父母防護力可藉此增強、保護寶寶外，媽媽接種疫苗後，可透過哺乳將抗體轉移給新生兒。

岡山區人口稠密，各級學校林立，光是幼兒園就有32所、3000多名幼童，岡山衛生所今天展開幼兒園流感疫苗施打，所長謝米枝表示，流感疫苗施打後約須2週，才能產生足夠保護效果的抗體，呼籲符合公費接種資格民眾在流感流行期來臨前，儘早接種疫苗。

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