感覺統合「隨堂考」 南投慢飛天使台北行

南投縣竹山秀傳醫院舉辦讓「愛」飛揚活動，喚起社會各界對遲緩兒問題的重視。（記者謝介裕攝）

2017-10-18 11:07

〔記者謝介裕／南投報導〕「走，出發…」，今日南投縣竹山秀傳醫院醫療團隊，號召社會各界共同舉辦讓「愛」飛揚活動，帶著慢飛天使們第1次搭乘高鐵前往台北木柵動物園，讓他們一圓親近動物的夢想以外，也兼具認知、語言、情緒等各方面感覺統合「隨堂考」的意義，寓教於樂。

此次總共有21位慢飛天使及其家長參加，年齡從2歲至8歲不等，今日上午8時許，在竹山秀傳醫院語言、心理、情緒、復健等各種專業領域的治療師帶領下，一起搭乘遊覽車前往台中轉搭高鐵後，正式展開台北木柵動物園之旅。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，此次活動中有位年僅4歲的小愛（綽號），她是位早產兒，被診斷腦性麻痺導致發展嚴重遲緩，3年來在該醫院專業團隊整合性復健治療下，目前已從過去鼻胃管管灌餵食進步到能自己以口進食，甚至發出簡單的聲音及單字，不但其家長開心、振奮，也讓醫師們對遲緩兒治療更具信心。

據衛福部統計，台灣每15位新生兒中，就有1位兒童有發展遲緩的問題，俗稱「慢飛天使」，惟因遲緩孩童照顧不易，對一般家庭來說已是不小的負擔，若是經濟弱勢的家庭，更是雪上加霜。

因此竹山秀傳醫院特別與彰化高鐵、台北市政府、竹山紫南宮管理委員、妖怪村、歐典生物科技公司、澧莎西點麵包坊等相關單位共同舉辦「愛」飛揚活動，希望藉此喚起政府重視偏遠地區遲緩兒問題之際，家中有類似特殊兒童症狀的家長們，也能以更正面、樂觀的態度面對，進而達到早期發現、早期療育的目的。