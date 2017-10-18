竹縣垃圾未清反堆置 竹北里民氣炸抗議

2017-10-18 11:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「臭死了！不要再堆垃圾了！」由於焚化爐歲休，新竹縣13鄉鎮市垃圾自9月下旬開始暫時堆置，竹北市鳳岡區里民不滿長期遭惡臭污染，蚊蠅肆虐，近百人今早集體抗議，要求縣府嚴格實施限量管制，加強消毒。

環保局局長黃士漢，首先代表新竹縣政府向抗議鄉親致歉；他表示，垃圾處理是全國性議題，適逢竹市等縣市焚化爐歲休，不得不暫置垃圾；但該局仍不斷地積極尋求其他縣市合作，配合回運底渣，以期慢慢去化垃圾量，同時尋求廠商合作底渣再利用，請民眾見諒並協助配合。

環保局統計，自9月21日起迄今，全縣新堆暫置垃圾約3000公噸，新舊垃圾合共堆置約1萬1400公噸垃圾；其中，竹北新豐區域垃圾掩埋場近6000公噸，竹東約2500公噸。目前，本週僅竹南焚化爐提供60公噸焚化量，台北市允諾協助焚化5000公噸，但須配合焚化時程。

竹北市鳳岡區包括尚義、大義、崇義、大眉等4里里長，縣議員邱靖雅、陳凱榮、鄭美琴、楊敬賜以及多名市代，立委林為洲及民國黨主席徐欣瑩也派助理到場關心。

尚義里長曾福拿出一張貼滿蒼蠅沾版，抱怨在家看電視，都得拿著捕蚊拍驅趕蚊蠅，實在可憐！他痛批因為垃圾堆置，造成臭氣難聞，地下水質污染及病媒蚊蟲四處孳生，民眾居家生活環境品質惡劣，苦不堪言；里民要求強加消毒、提供免費健康檢查，卻遭指「一直要！需索無度！」令里民情何以堪！

邱靖雅要求環保局務必訂出明確的垃圾清運時程，設法儘快清走垃圾，不要再讓里民失望！

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