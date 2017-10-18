賞鳥博覽會週末登場 關渡自然公園免費入場

2017-10-18 10:59

〔記者黃建豪／台北報導〕2017台北國際賞鳥博覽會本週末（21日、22日）將在關渡自然公園登場，今年以「幸福鳥托邦：人與鳥類的和諧共存」為主題，規劃「鳥托邦主題區」、「NGO地球村」、「生態小劇場」、「自然講堂」、「野望放映室」、「賞鳥補給站」6大展區，還有鄰近亞洲各國的保育團體及生態旅遊公司設有國外參展攤位， 盼從鳥的視角觀點，呈現因人類的生活行為而造成的環境變遷與生存困境，期許民眾能重新思考友善生活的解決方案。

動物保護處表示，台灣位於世界8條主要候鳥遷徙路線的東亞路徑上，目前共計有642種鳥類，其中包含27種特有種、56種特有亞種，全世界約有15分之1的鳥種可在台灣觀察到。覽會則以野鳥棲息的海洋、溼地、農田、草生地、都市及山林環境現況為主軸，透過指標鳥種認識，呈現人類經濟快速發展、生活消費等產生的環境變遷，造成鳥類的生存困境。

台北市野鳥學會則指出，今年博覽會從野鳥保育觀點規劃活動，分為鳥托邦主題區、NGO地球村、生態小劇場、自然講堂、野望放映室、賞鳥補給站6大展區，透過多元化的攤位展示、闖關遊戲、DIY活動、戲劇演出、講座及影片放映等方式，引領城市居民對於簡約及綠色生活模式有新的思考。而國外參展攤位部分，則包括日本、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、馬來西亞、柬埔寨等亞洲地區保育團體及生態旅遊公司。

今年博覽會舉辦時間為10月21、22日上午9時至下午4時30分，活動期間關渡自然公園入園免費。民眾搭乘捷運至關渡站，轉乘大南客運紅35路、小23路公車，或步行10分鐘可抵達，另於捷運關渡站或立功立德路口也可租借YouBike自行車。