空氣品質不佳 台電電廠配合降載

2017-10-18 10:44

〔記者劉力仁／台北報導〕未來空氣品質不良，細懸浮微粒（PM2.5）濃度達到紅色警戒（日平均濃度大於或等於51μg/m3）時，台電將配合電廠發電降載，改善空氣品質。

立法院衛環委員會今天邀集環保署、經濟部進行空污法修法及降低細懸浮微粒（PM2.5）專案報告；經濟部工業局長呂正華表示，台電將與環保署建立電力環保調度機制，當空氣品質不良時，電廠配合降載；環保署空保處長蔡鴻德表示，當細懸浮微粒（PM2.5）濃度達到紅色警戒，將提醒台電降載。

呂正華表示，其他空氣品質改善措施還包括，興建台中電廠室內煤倉及1到4號機組空污防制設備改善；大潭、南部、通霄電廠裝設低氮燃燒器或觸媒還原設備，降低氮氧化物排放量；規劃協和、大林、通霄電廠老舊機組除役；推動工業鍋爐改用清潔燃料；要求國營企業及大型企業採用最佳可行控制技術。

環保署訂定今年PM2.5平均濃度目標為19.5μg/m3，初步統計1到9月PM2.5平均濃度為18.5μg/m3，但仍比標準值15μg/m3高出甚多。環保署長李應元表示，將透過空污法修法落實移動污染源管理、增加化學製品管理、加重罰金及鼓勵檢舉不法、調升空污費費率，逐步改善空氣品質。

立委陳宜民、黃秀芳關心台電增加空污費會不會提高電價，台電表示，電價費率必須依循電價定價公式，空污費在電價公式中佔比不高，不會因為空污費增加而調升電價；環保署空保處長蔡鴻德表示，空污法修法提高空污費費率，是用經濟手段要求業者改善，並非業者花費買贖罪券。