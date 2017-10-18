萬能科大彩妝大秀創意 前衛驚艷

萬能科大設計學院畢業成果展，各組主題「麻豆」台上走秀，令人驚艷。（記者李容萍攝）

2017-10-18 10:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市萬能科技大學設計學院化妝品應用與管理系、時尚造型設計系昨晚辦理《逐夢．熠彩》藝起 FUN 畢業成果展，學生將平日所學以及發揮巧思，讓時尚藝術能融入生活之中，作品前衛吸睛，且令人驚艷。

成果展分為世界著名童話故事、銀河行星、結合紙雕設計、時尚藝術人形偶造型設計、傳統EVA材質等主題，無論是服裝、髮型、彩妝與整體造型都是師生們合作激發出無限創意；這是萬能的年度大活動，也吸引來自北部地區的高中職學生參與，當各主題「麻豆」舞台走秀亮相時，台下觀眾均為各組大學生出色表現發出尖叫聲、掌聲不斷，讓成果展備受鼓舞。

校長莊暢表示，萬能歷屆畢業美展無論在設計創意走秀和各項學習成果展都很成功，這和萬能特有的「師徒制」教學方法有很大關係，系所也經常和國際交流同時獲產業界重視，萬能有3位老師顏國華、林明惠、陳育睿，以及4位學生林琳、吳榮騰、盛揚博、​徐邱翊近年來獲得全國「技職之光」最高榮譽，在各項競賽成績和考證照都有亮麗表現，因此，設計學院畢業生在業界很搶手。

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成果展登場前活力四射的熱舞暖場。（記者李容萍攝）

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