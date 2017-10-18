恩師改變「睡覺大王」人生 准教室蹓烏龜培養自信

台北市立蘭州國中老師黃直美（前一），獲教育部肯定為友善校園獎的傑出導師，她幫學生找到人生中的亮點，更讓被稱為「睡覺大王」的孩子有了舞台，可以展現自己的興趣，建立起自信。 （圖由黃直美提供）

2017-10-18 08:41

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市立蘭州國中老師黃直美，幫助遭全校奚落為「睡覺大王」的學生「佑佑」（化名），從上課睡、下課也睡的暗淡人生中找到「亮點」，因為佑佑對水族業充滿興趣，下課還去水族店當志工，黃直美開放教室讓佑佑帶水族缸來學校，也准他在教室內蹓烏龜，同學們感到很驚奇，從此對佑佑刮目相看，佑佑因此建立起自信，上課也不再一直睡覺，今年九月順利成為高職生。

黃直美獲教育部肯定為「友善校園獎傑出導師」，台灣師範大學科班出身，當老師已17年、教英語，蘭州國中的弱勢生比例較高，佑佑是「類單親家庭的孩子」，全家4口的生計多依靠媽媽。

黃直美受訪表示，不會唸書的孩子常被丟到體育班，佑佑雖被放去體育班，但他不讀書也不運動，上體育課也只是在一旁睡覺，因為沒有參加競賽，連最後一名都拿不到，佑佑媽媽很擔心孩子的未來，國二時轉入她擔任導師的普通班。

佑佑愛睡覺全校知名，同學奚落他是「睡覺大王」。黃直美說，透過連絡簿，她要佑佑紀錄每天生活，發現佑佑在學校是「真的在睡覺」，因為每天下課之後，佑佑才開始生活，他很喜歡養魚和烏龜，晚上會主動到水族店裡當志工，還會上網和網友討論水族知識，也會幫做家庭手工，有一次他line做好的家庭手工照片給老師，開心分享他一個晚上賺了50元。

為了幫佑佑找到人生的亮點，黃直美邀請佑佑帶水族缸到學校，他很開心，很快帶了5、6個來，每個缸裡有不同的魚，也有不同大小的烏龜，還在教室內蹓烏龜，同學們看了很驚奇，「可以看到佑佑的眼神展現不一樣的光采」，為了跟同學有更多的互動，佑佑開始調整作息，在學校裡也少睡覺了；假日，黃直美帶佑佑加入家庭活動，一起去內湖大溝溪抓魚，也帶佑佑去參觀世貿書展，讓佑佑感受世界很大，人生有很多種可能。

黃直美表示，每個孩子有自己特殊的興趣或專長，適合讀書的孩子要給舞台，但不會讀書的孩子，人生舞台也很寬廣，她鼓勵佑佑朝自己的興趣專注發展，或許佑佑未來會成為水族大王。評審團肯定黃直美以愛為出發點，用心為孩子打造不同人生。