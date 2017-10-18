北台灣今有雨秋意濃 中南部多雲到晴仍悶熱

今天東北風持續影響，迎風面水氣仍多，北部及東北部雲量偏多容易有短暫的降雨，花東局部地區有短暫降雨，中南部則是多雲到晴，僅午後會有零星降雨。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-18 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北風持續影響，迎風面水氣仍多，北部及東北部雲量偏多容易有短暫的降雨，其中大台北山區及基隆北海岸下雨時間較長，雨勢也較大，花東局部地區有短暫降雨，中南部則是多雲到晴，僅午後會有零星降雨。氣象局清晨也針對北北基3縣市發布大雨特報。

中央氣象局報導，受到東北風影響，今天北台灣氣溫會比昨天再略降，白天高溫約26至29度，夜晚清晨低溫在24度左右；其他地方白天高溫仍有30至32度左右，中午前後仍有點悶熱，早晚低溫約25至26度。空氣品質方面，今天南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象局提醒，由於東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有9至10級強陣風，各沿海風浪偏大，海邊活動、海上作業請特別注意安全。

週四至下週二（24日）台灣受東北風長時間影響，迎風面的北部及東北部天空陰霾易有雨，下週日、一受到蘭恩颱風從台灣東方遠海北上引進乾空氣影響，北台灣降雨有機會趨緩；溫度方面，未來一週大致呈現緩步下滑的型態，北台灣秋意漸濃，中南部則日夜溫差逐日拉大，預計週六至下週二北部及宜花低溫將來到20、21度

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 26 25 ~ 31 27 ~ 32 25 ~ 30

今天東北風持續影響，迎風面水氣仍多，北部及東北部雲量偏多容易有短暫的降雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）