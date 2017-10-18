10/18 各報重點新聞一覽

2017-10-18 06:13

自由時報

連戰3豪宅贈子女 節稅2351萬

今年五月十二日遺贈稅新制上路，最高稅率較舊制增一倍，國民黨前主席連戰名下市值近十億元的豪宅，包括兩戶「帝寶」、一戶「元大栢悅」，都在今年三月底分別贈與三名子女，自己名下留著老字號名宅「國泰一品大廈」。房產業者推估，此舉不但讓子女喜獲數億元豪宅，也讓連戰省下近兩千四百萬元的稅負，算盤是打得相當精。

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亞洲老將田徑賽奪4金 80歲噴射機阿嬤 勇敢逐夢

滿臉燦爛笑容、搭配古銅色的皮膚，活力十足的「噴射機阿嬤」潘秀雲，一點都看不出已高齡八十歲，她昨日得意秀出上月底剛在亞洲老將田徑錦標賽奪得的四面金牌，分享自己在跳遠項目打破大會紀錄，鼓勵所有長輩都要「動起來」、勇敢逐夢！

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獵雷艦案 賴揆：必要時壯士斷腕

承攬國艦國造獵雷艦案的慶富造船，因涉向銀行詐貸而遭檢調偵辦，行政院長賴清德昨於立法院答詢表示，政院將成立調查小組調查，之前招標案若有缺失，必要時會與慶富「壯士斷腕」，避免傷害擴大。審計長林慶隆也坦言，截至今年八月，獵雷艦案全案承造進度已落後一．二六％，照目前資料顯示，「第一艘艦將會延後」。

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蘋果日報

令人髮指 6年殺害棄屍3子女

慘絕人寰！雲林驚傳一對狠心父母涉嫌在六年內，連續虐打、棄屍三名子女，直到四年前因七歲長子未再設籍且未上學，被追查出他已遭父親毆死並棄屍，檢警後又查出這對父母還涉嫌虐死一對不到一歲的兒女，甚至又生了一男一女頂替身分、遮掩犯行。檢警在狠父雲林縣崙背鄉老家後方找到次女遺骸，長男與次男遺骸尚未尋獲，雲林檢方昨偵結依傷害致死、遺棄屍體等罪嫌起訴這對冷血父母。

19大今登場 習鞏固黨內獨尊

全球矚目、料將展現「習近平權力顛峰」的中共「十九大」今在北京召開，為期7天，將修改共產黨黨章，外界關注「習思想」可能列入，彰顯總書記習近平的地位。新一屆中央政治局常委下周三出爐。前總書記江澤民、胡錦濤料將出席開幕式，彰顯此為「團結勝利的大會」。

聯合報

19大今登場 兩岸融合將是習核心

中共權力中樞改組的十九大今天登場，中共總書記習近平鞏固核心地位後將邁向權力高峰；習也將發表十九大政治報告，擘畫未來五年的施政綱領，對台路線的「兩岸融合」、反獨的「六個任何」、「九二共識」的政治基礎等都可能納入政治報告。

虐殺子女案／恐怖父母 6年虐殺3子女

通緝中的李姓男子失業，屢屢酒後虐打親生子女；二○○七年至二○一三年間，長子與次子遭他虐打致死，次女則不明原因猝死。他再以未受害且未報戶口的小孩冒名頂替亡故的孩子，騙過社工。雲林地檢署指揮警方查出真相，昨天依傷害致死、幫助棄屍等罪嫌起訴李、陳女及李父。

中國時報

經建西進 柯P槓上新南向

民進黨政府傾洪荒之力推動新南向，台北市長柯文哲昨則證實將推動「經建西進計畫」，除已指示產發局研議中共十三五規畫，找出相關因應對策外，明年初更將指派副市長林欽榮率領市府官員2度赴大陸考察，並聯繫深圳等地台商及台辦系統。柯Ｐ打出西進牌，槓上綠營的新南向，從市長選戰到兩岸政策，柯文哲與民進黨漸行漸遠，可預料綠營恐將再進行一波「打柯」行動。

貼近年輕世代 十九大玩嘻哈

中共十九大今天召開，為迎接網路時代，吸引年輕人關注，大陸中央電視台搭上「中國有嘻哈」節目熱播潮流，製作了介紹中國現代化進程動畫短片，以嘻哈說唱起始、收尾，央視主播朱廣權用「相聲腔」從《建國方略》講到中國夢，中間融入習近平三段重要講話，自然流暢，廣受「接地氣」好評。人民網也不落人後，製作了相關的3分鐘「十九大要開啦！」視頻跟動漫，也十分吸睛。