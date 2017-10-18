前員工爆料 微軟4年前曾遭駭未公開

2017-10-18 00:24

〔中央社〕根據微軟公司（Microsoft Corp）5名前員工，微軟追蹤自家軟體漏洞的秘密內部資料庫，4年多前曾遭技術高超駭客集團攻擊入侵。

路透社報導，微軟2013年發現遭駭後，沒有對外公開或對客戶揭露這起攻擊的規模，但5名前員工分別接受訪問時，向路透社坦承一切。微軟不願討論那次遭駭事件。

遭駭的資料庫內含Windows作業系統等部分全世界最廣泛使用軟體的重要及未修補漏洞。各國政府間諜和其他駭客無不垂涎於這類資訊，因為這類資訊可指引他們如何打造電子入侵工具。

根據前員工，微軟遭駭的幾個月後已將漏洞修補。儘管這是他們首次公開談這件事，但這些向路透社爆料的前員工表示，那次駭客事件讓他們警覺到，駭客當時可以用這些資料在其他地方發動攻擊，入侵政府和企業網路。

時任主管網路政策美國國防部副助理部長的羅森巴克（Eric Rosenbach）說：「如果壞人取得那些資料，他們真的握有解鎖全世界上億台電腦的『萬能鑰匙』。」

微軟在回應路透社問題的電郵中表示：「我們的安全團隊積極監控網路威脅，協助我們決定優先順序以及採取保護客戶的適當行動。」

5名前員工表示，微軟得知遭駭後曾在某段時間，檢視當時其他遭駭客入侵的機構，不過沒有發現遭竊資料被使用在這些攻擊中的證據。