楊梅區也有YouBike！ 首批租賃站設在這裡…

2017-10-17 22:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府自去年2月啟用首批公共自行車租賃系統（YouBike）後，累計已突破700萬人次使用，周轉率為全國最高，楊梅人爭取多時，首批在楊梅火車站（前站）、楊梅國中、楊明國中3地建置的公共自行車租賃站，今天同步啟用。

桃園市長鄭文燦表示，楊梅區後續將在中山親水公園、楊明公園、楊梅行政園區、天成醫院、四維公園、埔心火車站等6處持續建置公共自行車租賃站，讓楊梅的市民也可以使用公共自行車服務，打造更好的生活圈生活品質。

鄭文燦說，桃園升格後，開始推動YouBike公共自行車，深獲市民支持，全市今年底前會完成建置180個公共自行車租賃站，13個行政區中，包括觀音、新屋2區均會設站，僅復興區因地勢陡峭環境較不適合設站外，預計108年底全市完成320站、8000輛公共自行車供市民使用。

交通局副局長張新福也說，為鼓勵民眾使用環保綠色運輸工具，桃園YouBike現行費率仍維持前30分鐘免費，使用2小時內每30分鐘10元，2至4小時每30分鐘20元；超過4小時以上每30分鐘40元。桃園往返台北、新北均免調度費，但從桃園騎到新竹市、台中市、彰化縣都要支付調度費用，費用從600至815元不等。