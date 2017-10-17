公共造產表揚 「不敗」小琉球全靠生態保育

小琉球鄉長林愛玲強調「捍衛珍貴生態環境，是小琉球觀光不敗的主因。」（記者蔡宗憲攝）

2017-10-17 21:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為鼓勵地方政府推行公共造產事業，充裕地方自治財源，內政部今在枋山鄉舉辦公共造產業務績優表揚暨觀摩會，宣布去年全國推行公共造產盈餘有12億餘元，其中屏東獲得觀光育樂類首獎的小琉球每年盈餘竟高達2423萬元，展現近年全台最夯島嶼的能量，小琉球代理鄉長林愛玲強調「捍衛珍貴生態環境，是小琉球觀光不敗的主因。」

這次獲獎的縣（市）政府為屏東縣、南投縣、宜蘭縣、基隆市、嘉義縣，獲獎鄉鎮則為小琉球鄉、宜蘭市、南投市、阿里山鄉等9個鄉鎮，分別獲得80至百萬元不等的獎勵金，內政部常務次長林慈玲特別到場表揚公共造產績優機關，鼓勵地方利用當地環境資源及特色發揮創意，永續經營帶來地方繁榮。

這次的績優鄉鎮中，多次獲獎的屏東琉球鄉，光美人洞、烏鬼洞及山豬溝等景區，去年事業營收就有3679萬元，盈餘高達2423萬，民宿業者超過200家，創造島上幾乎人人有工作的零失業率奇蹟。

小琉球代理鄉長林愛玲表示，小琉球居民及業者相當珍惜現在的榮景，為了讓遊客輕裝前來、帶著大批伴手禮回去，絕不任意哄抬消費，嚴格管理潮間帶及海龜生態，夏天旺季遊客數從10幾年前百萬上下，飆升至近年達到600萬人次，「全島居民珍惜小琉球觀光形象，才形塑無人匹敵的口碑。」

林愛玲說，小琉球沒有東北季風侵襲，加上全年可見的綠蠵龜生態，雖然12月至3月不能進入潮間帶，冬天旅遊淡季仍可達到200萬觀光人次，目前正全力推動簡易污水處理，保持美麗透亮的湛藍大海迎客。

同樣受表揚的枋山鄉，濱海遊憩區在鄉長洪啟能擘畫下，將閒置的海邊公共設施活化委外招商，租金也高達近500萬，成功打造前往墾丁的中途遊憩據點。

至於屏東縣境內面臨幾處困境，包括正爭取成為公共造產的枋山莿桐腳遊憩區部分用地、滿州鄉大腳車園區以及恆春關山風景區，屏縣府民政處強調，將持續協助鄉鎮公所朝合法方向設立公共造產，帶動地方觀光發展及居民就業機會。