「台灣向前行」音樂會 鄭麗君盼藉文化力提昇台灣

台灣文化日「台灣向前行」音樂會在國美館前廣場推出。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-17 21:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕10月17日是台灣文化日，文化部今晚在國立台灣美術館前推出「台灣向前行」音樂會，演出包括望春風等台灣前輩作曲家創作，文化部長鄭麗君盼藉台灣文化日支持民間文化力發展，開展21世紀的台灣文化，更透過文化力來提昇台灣。

「台灣向前行」音樂會今夜在國美館前廣場登場，由國立台灣交響樂團附設青年交響樂團與靜宸合唱團共同演出台灣前輩作曲家包括鄧雨賢「望春風」、呂泉生「阮若打開心內的門窗」及由謝星樓作詞的「台灣議會設置請願歌」、蔣渭水作詞的「台灣文化協會會歌」等具有文化歷史意義的樂曲，交響音樂會在秋夜微風吹拂下進行，吸引逾千民眾耹賞。

鄭麗君指出，當年台灣文化協會的運動是台灣本土第一場具現代公民意識的文化啟蒙運動，喚醒台灣人的自覺，「台灣是台灣人的台灣」，透過新文化新思潮推動社會改造；更有強大文化自信，希望透過台灣的社會改造，進一步推動世界改造。

鄭麗君說，當年的行動很有氣魄、也是不可磨滅的台灣精神，推動台灣文化日，盼政府與民間共同紀念昔日的精神外，更要提醒這一代的台灣人，致力開展21世紀的台灣文化，盼在傳承之餘也推動創新，支持民間文化力發展，再透過文化力進一步提昇台灣。

包括立委何欣純與黃國書也全程參與，黃國書指出，音樂會由國台交青年團演奏台灣前輩作曲家的作品，就象徵著台灣文化世代傳承的精神；何欣純則指出，不少家長帶著子女前來聆聽台灣本土音樂，就可能從中啟蒙新一代好奇台灣文化，文化部推動台灣文化日用多元方式喚起孩子對台灣主體性及文化主體的認知，極具意義。

參與今晚音樂會的曾姓民眾指出，這場充滿台灣味的戶外交響音樂會，許多曲目都是小時候耳熟能詳的歌曲，希望政府能多辦這種本土音樂會，讓下一代認識台灣文化。