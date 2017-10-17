霧峰林紀堂、陳岺日記發表 台灣史研究重要史料

2017-10-17 20:08

〔記者陳建志／台中報導〕林紀堂是霧峰林家頂厝林奠國次子林文典之子、林獻堂堂兄，他和太太陳岺夫婦兩人都有寫日記的習慣，在當時相當難得，兩人日記中詳細記錄日據時代大正年間的生活起居、家族互動，中央研究院台灣史研究所許雪姬所長等人解讀後出版成書，讓大家可以瞭解當時仕紳的日常生活，以及一位未受新式教育的寡婦如何持家，今天下午中研院與明台高中合辦新書發表會，稱讚兩本日記是研究台灣史重要史料。

中研院台灣史研究所研究員兼所長許雪姬表示，10多年前整理存放在林鶴年故宅中的文物時，發現這3本日記，其中林紀堂兩本日記，書寫時間分別是大正4年（1915年）1月到7月，以及大正5年（1916年）1月到7月，僅各自記錄了6個多月。

許雪姬表示，從林紀堂的日記中，可看到當時仕紳的日常生活，也可看到他相當煩惱兒子送往日本求學的生活適應和課業問題，可見小留學生的問題當時就存在，另外像是當時成立的「台灣同化會」，也可看出日本人和台灣人對於這個組織期待並不同，另外從日記中也可看出，林紀堂個性低調不問時事，和林獻堂領袖性格截然不同。

至於陳岺日記書寫的時間是大正13年（1924年），是林紀堂過世後所書寫，詳細記錄生活點滴，包括每天起床、睡覺時間，閱讀報紙小說、甚至喝酒解悶、出遊等，尤其丈夫過世後扛下家計，包括傭人管理、土地買賣都出現在日記中，可看出一個寡婦在大家族中如何持家。

許雪姬表示，目前解讀的日據時代日記，以昭和年間居多，大正年間的史料相對少，林紀堂、陳岺夫婦的日記，讓大家看到當時仕紳的日常生活，以及如何與家族和統治者互動，對於研究台灣史來說是相當重要的史料。

明台高中董事長林芳媖表示，非常感謝許雪姬所長帶領的研究團隊，陸續將林獻堂、楊水心夫婦，以及林紀堂和陳岺夫婦的日記解讀編著出版，強調這些日記，讓大家瞭解在100年前的台灣，在日本異族統治的動盪時代中的生活狀況，是相當重要的史料，今天特別安排學生到場聆聽學者的研究報告，提升學生的歷史文化素養。