東北風持續 明北部濕涼有秋意 中南部仍多雲悶熱

東北季風持續影響，明天（18日）北部及東北部雲量偏多、氣溫略降，中南部則是多雲到晴的穩定天氣，中午前後還是有點悶熱。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-10-17 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕東北季風持續影響，明天（18日）北部及東北部雲量偏多、氣溫略降，中南部則是多雲到晴的穩定天氣，中午前後還是有點悶熱。

中央氣象局指出，明天天氣和今天類似，在東北風影響下，迎風面水氣仍多，北部及東北部易有短暫降雨，其中大台北山區和基隆北海岸降雨時間較長，雨勢也較大，要多加留意。中南部的天氣相對穩定，屬於多雲到晴，僅午後有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，明天北台灣白天高溫約在26至29度，早晚低溫則在24度，頗有秋涼的感覺；其他地區白天高溫則仍有30到32度左右，中午前後仍感悶熱，早晚低溫則在25、26度。

空氣品質方面，明天南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區則是良好至普通，指標汙染物為細懸浮微粒。

由於東北風偏強，明天台灣中部以北、東半部、恆春半島及離島沿海空曠地區，易有9到10級強陣風，海邊活動及海上作業要特別留意安全。

輕颱蘭恩今天下午位在鵝鑾鼻東南方約1740公里海面上，持續偏北朝日本移動，預計週末會來到琉球東方海域，有機會達到強颱等級，前往琉球、日本的朋友請留意颱風後續動態。

輕颱蘭恩今天下午位在鵝鑾鼻東南方約1740公里海面上，持續偏北朝日本移動，預計週末會來到琉球東方海域，有機會達到強颱等級。（中央氣象局）

明天北台灣白天高溫約在26至29度，早晚低溫則在24度，頗有秋涼的感覺；其他地區白天高溫則仍有30到32度左右，中午前後仍感悶熱。（中央氣象局）