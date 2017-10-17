空品警示不即時來不及防護 地方媽媽生氣了

AQI（空氣品質指標）地圖顯示燈號和空污旗警示不即時，危害民眾健康。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-17 19:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕空污傷害很即時，不要空污歷史數據！環保和媽媽團體今天集結市府前抗議AQI（空氣品質指標）地圖顯示燈號和空污旗警示不即時，PM10、PM2.5和臭氧數據延遲，無法即時反應當下的空氣品質，讓民眾來不及防護，孩子可能在霾害下運動，要求AQI地圖即時反映，落實校園空品紅旗就停止戶外體育活動，並以校內空氣盒子做為優先參考。

環保局指出，AQI是全國統一標準，由署參考美國標準訂定，優點為整合空氣污染指標（PSI）及PM2.5兩大指標，解決雙指標不易解讀的困擾，精確提醒民眾自我防護，沒有放寬標準的問題。

而目前學校升空品紅旗，校方會依教育部標準流程調整戶外課程，而空氣盒子易受外部環境干擾，加上有故障維護等問題，容易誤判，對於整體空品仍應回歸專業的空品監測站數據，較為客觀。

地方媽媽生氣了！主婦聯盟台中分會副會長許心欣指出，目前AQI地圖中的PM10、PM2.5計算方式為0.5× 前12小時平均 + 0.5 × 前4小時平均的移動平均值，臭氧（Q3） 為取最近連續8小時移動平均值，數據延遲不即時，有延遲警示和拉低平均的問題，要求勿用歷史數據，做為AQI指標。

許心欣說，否則若清晨霾害飆高，可能到中午或下午才會顯示惡化，但孩子早上卻照常在學校戶外打球跑步，暴露在高濃度空污裡吸更多毒空氣；荒野台中分會副理事長、彰基兒童腎臟科主任錢建文說，空污危害身體健康甚鉅，兒童更是空污的易受感染族群，在霾害下運動，吸入肺部的污染是平常的10倍。

包括主婦聯盟、台灣健康行動聯盟、台灣親子共學團等媽媽團與台中市議會國民黨團今天一起要求空品指標即時呈現，守護呼吸健康。國民黨團書記長李中要求明年2月台中火力發電廠燃煤機組換證，要求召開聽證會，公開透明流程，並要求台電提供即時燃煤量與排放口監測數據。