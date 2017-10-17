郵輪國外旅遊定型化契約出爐 退費規定須行前告知

越來越多國人選擇郵輪出國旅遊。（記者蕭玗欣攝）

2017-10-17 20:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣去年晉升亞洲郵輪第二大市場，國外旅遊興起一股郵輪熱潮，但國內未有郵輪國外旅遊定型化契約，旅客不管提前幾天取消行程，恐怕都得賠上全額團費，衍生許多消費糾紛。為此，交通部預告「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項草案」，規定旅行社當天取消行程才須退回所有團費，若提前幾天通知，退費費用則由船公司說了算，提醒旅客參團前千萬要注意契約內容。

觀光局業務組專門委員金玉珍表示，目前旅行社辦理郵輪國外旅遊，多以國外旅遊定型化契約範本附加「郵輪特別協議書」與旅客簽約，但兩者對於提前解約的賠償金額規定不同，產生許多爭議，鑒於近年郵輪市場成長快速，因此希望訂定統一規範供業者及旅客參考。

金玉珍表示，該草案共有33項應記載事項和10項不應記載事項，主要以民法和國外旅遊定型化契約為依據。

金玉珍說明，草案不同於國外定型化契約的項目包括新增第6項的「旅行業應提醒旅客購買郵輪行程取消等相關保險」，她說，目前市場尚未有針對郵輪產品的取消險，但是郵輪產品價格高，旅客提前預訂得先付全額費用，若取消訂位恐衍生高額賠償費，增訂該項目是希望提醒業者及消費者，同時也希望能催生該類保險。

另外，此次草案也明訂「郵輪旅遊活動無法成行時旅行業之通知義務及賠償責任」、「出發前旅客任意解除契約及其責任」項目，若旅行社當天取消行程，就得全額退費；反之，若旅客當天取消訂位，也要賠上全額團費。

至於旅行業者或旅客非當天取消行程或訂位，旅行社都要在行前告知旅客退費規定，如提前在出發日前幾日以前告知，就要賠償幾成的旅遊費用，也就是說，退費規定仍以郵輪公司為主。

金玉珍說，現行退費規定都是在事發後旅客才會得知，但草案規定旅行社須在行前就告知旅客，讓旅客有選擇權。

觀光局表示，該草案適用於郵輪國外團體旅遊，Fly Cruise的行程也包含在內，但自買艙房的旅客就不予適用。該草案預告其為60天，若各界無意見就送行政院消保處審議，期望趕在明年暑假上路。