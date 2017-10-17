因應長照2.0 南市開辦照服員訓練專班

2017-10-17 19:35

［記者王涵平／台南報導］因應長照2.0政策，南市勞工局開辦照服員訓練專班，今年度預計培訓120人，面對高齡社會來臨及長照2.0擴大照護對象，預計明年度開辦30餘班、培訓千餘人投入長照產業，歡迎民眾踴躍報名。

勞工局長王鑫基表示，為填補長照人力需求，與轄內各大工會、照護中心、學校等訓練機構合作，本月起開辦4班次照護員訓練專班，但台灣人口老化嚴重，目前照顧服務產業普遍人力不足，而由於照服員工作吃重等因素，常有招募不易或流動率偏高的情形，預計107年度再開辦30餘班，歡迎有意從事照顧服務工作民眾參訓。

王鑫基指出，照顧服務的工作主要是協助病患、失能者或身心障礙者生活起居事宜，提供身體、生活照顧及家事服務，不僅工作繁重，而且主要是在處理「人」的問題，尤其是在面對長期臥床的老人或身心障礙者時，除了必須具備專業的護理及保健知識外，更要有良好的情緒控制能力及相當大的耐心。

王鑫基鼓勵想轉換職場或中高齡、二度就業婦女能投入長照市場，也希望學員在上完課程後能盡早投入第一線長照服務工作。

職訓就服中心梁偉玲主任表示，中心今年首次辦理照顧服務員訓練課程，自公告開始就有許多民眾來電洽詢。只要年滿16歲以上，有意願從事照顧服務工作的民眾，不限學歷，都可報名參加，補助80%到100%的訓練費用，招生簡章可至勞工局職訓就服中心網站查詢。