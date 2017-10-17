台北101攜手政大IMBA 培養國際智庫

2017-10-17 19:55

〔記者楊雅民／台北報導〕台北101董事長周德宇今天宣布攜手政大IMBA，將善用政大遍佈全球50多個國家的外籍學生，做為台北101的國際智囊團，培養國際智庫。

周德宇表示，政府積極推動新南向政策以來，造訪台北101觀景台之東南亞旅客逐年成長，截至今年9月為止，東南亞遊客數較2016年同期成長將近7成，排名台北101旅客中的第5位，其中，又以越南以及泰國旅客最多。

他説，有鑑於前來台北101參觀的東南亞旅客越來越多，但台灣在東南亞語系的人才與資訊上相對匱乏，為使南向政策更細緻化、深入了解東南亞旅客的需求與特性，台北101與政大IMBA國際經營管理英語碩士學位學程合作，將選出數名外籍學生至台北101實習，藉此廣納國際人才。

期望透過國際學生赴台北101實習的機會，不僅可以與我們的客服人員交流，帶來更多關於當地文化相關知識，更可以他們最熟悉的母語協助宣傳台北101，因此與政大有了這樣的合作契機。

參與此一學程的各國菁英也將針對自己國家旅客特性、觀光產業發展潮流等不同面向探討，並將研究成果回饋給台北101，透過此一互惠方式，讓這群國際智囊團成為臺灣推展新南向觀光的最佳利器，為我政府新南向政策推進新里程。

政大商學院副院長尚孝純表示，政大IMBA為一全英語授課課程，每一學年招收60名學生，其中有一半為外籍人士，迄今已第16屆，為國內外企業菁英的最佳交流平台。這次與台北101合作，期待藉由國際學生實際投入產業、與企業媒合，激盪學術成果與實作經驗，創造政大IMBA與台北101產學雙贏。

除了協助台北101提供更多樣的導覽語言選擇，這群國際智囊團於學程期間，也將協助台北101了解外籍旅客最新的潮流動態、分析不同國籍旅客出國旅遊判斷要素等等，成為未來針對各國旅客行銷的最佳參考。

此外，政大IMBA也將於台北101招開快閃課程，由IMBA的老師與外籍學生針對物聯網、大數據分析等議題，與台北101的員工與租戶分享。台北101期望藉由國際智庫的長期培養，為台灣觀光動能再添柴火。