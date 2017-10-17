烏日會展中心消防不合格？ 消防局：開展前均改善

2017-10-17 19:46

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣五金展11日至14日在台中市烏日會展中心舉行，市議員吳瓊華今天質詢表示，消防局8日前往稽查，發現8處不合格，限期在11月8日前改善，五金展卻如期舉行，簡直拿民眾生命安全開玩笑。消防局解釋，該會展中心9月29日已通過消防安全查驗，因為展示攤位裝修，造成少數缺失，相關缺失均已於展覽前改善完成。

吳瓊華表示，市長林佳龍承諾在108年前興建烏日會展中心，如今卻只蓋一棟鐵皮屋，租給民間做為臨時展場；且台灣五金展11日在烏日會展中心舉辦，消防局8日到場檢查，發現8處缺失，並開出2張限期改善通知單，要求主辦單位在11月8日前改善完成，但展覽仍如期舉辦，沒有通過消防安檢的場所竟然可辦展覽，根本是拿民眾的生命安全開玩笑。

經發局表示，台中市規劃打造烏日、水湳雙會展中心，其中，烏日會展中心定位為中台灣產業展覽中心，目前正由高鐵局進行配地作業，待完成後市府將辦理促參招商；但經濟發展不能等，配地完成前，為使場地仍能提供會展功能，市府採租地規劃臨時展館，並取得第一類建築物臨時性建築使用許可，滿足過渡時期廠商需求。

消防局也說，該會展中心9月29日已通過消防安全查驗，因為展示攤位裝修，造成少數缺失，例如，手動警報機操作盤受阻擋、地毯未附防焰認證書等，相關缺失均已於11日展覽開始前調整改善完成。

民進黨議員陳世凱則關心水湳與烏日會展中心如何區隔市場？經發局長呂曜志表示，烏日會展中心將以內需產業為主，展覽類型多元，可連結在地產業；水湳會展中心以外需產業為主，因為有國家投資興建，將與國際連結。