台泥和平廠試燒廢輪胎 村民怒批先斬後奏

2017-10-17 19:15

［記者王峻祺／花蓮報導］台灣水泥和平廠5月進行廢輪胎燃燒，截至10月中的測試期間，疑似未提前告知村民遭批「先斬後奏」，花蓮縣環保局長饒忠今親上火線主持說明會，仍被聚集民眾怒嗆「不尊重當地居民」。饒忠表示，仍在蒐集數據階段，為尊重地方意見，將暫停測試。

饒忠說，廢棄輪胎燃燒測試受環保署委託，作為減少廢棄物處理、再生資源利用目的，並指定通過環評認證的台泥水泥窯測試，目前仍在數據蒐集階段，若地方民眾有意見，在尚未達成協議前，即刻暫停測試。

台泥廠長魏家珮指出，花蓮和平廠協助政府進行廢輪胎最終處理，水泥窯高溫達1600度C，可將廢輪胎膠片高溫無害化燃燒，是目前世界公認最有效、最妥善的最終處理方法，除減少用煤量、降低二氧化碳排放，還可避免戴奧辛生成。

目前和平廠2號窯，已依法規設置廢輪胎處理設施，處理能力每小時可達2.5公噸，許可量為每年8000公噸，未來若政府有需要可隨時增加處理量；另和平廠在工業區周圍設置24小時環境監測站，供環保署監督稽查，處理過程也有空氣品質全程監測，數據均能透明公開。

環保署資源回收管理基金會副執行秘書長吳孟兒說，一噸生媒產生的發熱質可用700克的廢輪胎膠片取代，是很好的補助燃料，根據環保局數據，台泥燃燒廢輪胎所檢測出的戴奧辛數值為0.162奈克/Nm3（每立方公尺體積），與原先燃燒的生煤相近，離標準值的一還有一段。

但地方居民拿出7月11日鍋爐試車相片，表示當時聞到非常重的臭味且天空飄著黑煙，擔心健康恐受戴奧辛危害，拒絕和平廠燃燒廢棄輪胎，還痛批台泥及縣府不能先燃燒才開說明會解釋，如此做法完全不尊重地方民意，更藐視民眾健康。

地球公民基金會花東辦公室專員黃靖庭指出，水泥廠以廢輪胎膠片取代生煤做為燃料，是一個處理廢輪胎的途徑，但環保署、花蓮縣政府若欲進行相關計畫前，應與居民溝通並完整說明燒輪胎可能產生的危害及後續因應措施。

她強調，建議台泥回歸到刻正進行的水泥業政策環評，進行全台總體評估，全盤檢視廢棄物、水泥廠的使用狀況及相關污染防治標準，並提供當地居民健康風險評估、公開資料，取信民眾。

魏家珮說，民眾所拍下的黑煙，是因為場內電力不穩所造成，非燃燒輪胎；為此投資購置上千萬的新機器，目前可能面臨暫停，將會彙整相關人員意見，盼未來能與居民進行更多良性溝通。