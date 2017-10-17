兒盟：被霸凌者92％留下一輩子創傷

2017-10-17 19:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕霸凌可能造成一輩子的心理創傷。兒福聯盟調查，台灣民眾每4人就有3人在求學期間曾接觸到霸凌事件，被霸凌者超過9成認為留下難以磨滅的傷害。且隨著網路世代來臨，網路霸凌也快速增加。

關於霸凌事件的相關研究，兒盟已經研究長達13年，為了解過去校園霸凌對自身生活影響，今年針對18歲以上成人進行調查，總共回收1509份有效問卷。其中校園霸凌分成6個角色，包括主要霸凌者、協助霸凌者、助勢者、被霸凌者、局外者、以身相挺者等。

兒盟的調查報告指出，台灣民眾4人中就有3人曾經接觸過校園霸凌事件，意即曾為6個角色之一，而其中4成是被霸凌者，遇霸凌會挺身而出者不到1成。而遭受霸凌民眾則有高達9成2認同是一輩子的傷害，有的人仍會想起過往狀況。

而在霸凌最容易發生的階段，以國中階段佔7成為最高，霸凌型態則以「關係霸凌」超過8成，而隨著網路發展，「網路霸凌」也變成成長最快的霸凌類型，高達9成民眾憂心現在的校園霸凌比過去更為嚴重，孩子可能身處險境之中。

兒盟今也與可口可樂基金會合作推出「我有我的霸免權-反霸凌行動計畫」，將透過校園巡迴宣導，並在華山文創園區設立大型裝置空間，舉辦霸凌故事及聲音的分享活動，希望喚起民眾的重視。活動大使何潤東、楊晴、網紅howhow也與兒盟齊聲呼籲，「被霸凌者應勇於尋求協助」、「旁觀者應發揮同理心挺身而出」、「霸凌成案標準應重新檢視，後續輔導應落實」，期望傷害不要再延續下去。