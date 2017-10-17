美感教科書入圍 爭金點年度最佳設計

新北市林口廣福宮旁的「下福市民活動中心」利用台灣寺廟建築屋頂為發想，轉譯出色彩豐富的台式建築語彙，入圍金點設計獎年度最佳設計。（台灣創意設計中心提供）

2017-10-17 19:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕2017年金點設計獎共收到來自全球近3千件作品，經初審、複審後，先頒發「標章得主」給其中410件作品，台灣作品拿下191件數量居全球之冠，評審再從其中挑選72件作品入圍，如美感細胞協會設計的「美感教科書」盼改變課本排版來提升美學，諸多作品將在12月7日角逐決賽，爭奪年度最佳設計的榮耀。

台灣創意設計中心表示，金點設計獎開放全球設計族群競賽，且參賽的設計作品需已量產及上市販售，今年共有1177家來自國內外的廠商參與角逐，評審之一、大尺建築＋郭旭原建築事務所設計總監黃惠美表示，今年看到許多電競產品或生活創新的作品，充分反映時代潮流與社會脈動。

台灣作品中，有191件獲金點設計獎標章，佔410件標章獎總數的4成6以上，是全球最大贏家，而後評審更在其中挑選出72件作品入圍年度最佳設計，將舉辦最終決選，來挑出「Best Design」，其中如社團法人美感細胞協會的「美感教科書」則改造教科書排版來啟發孩童美學。新北市林口廣福宮旁的「下福市民活動中心」也以台灣寺廟建築屋頂為發想，轉譯出色彩豐富的台式建築語彙。

國際作品也不遑多讓，來自香港的「Oreo Vinyl」，由知名巧克力夾心餅乾Oreo公司與新媒體創作團隊Dimension Plus合作，透過波紋圖案取代餅乾上原有的圖案，讓餅乾搖身一變成黑膠唱片。該獎最後的決審將在12月7日舉辦。

美感細胞協會的「美感教科書」，希望透過改造教科書排版，讓孩童在學習中獲得美學啟發，獲得金點設計獎年度最佳設計入圍。（台灣創意設計中心提供）