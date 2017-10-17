60K高中女師怨工作壓力大：該去日本追夢嗎？

2017-10-17 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕一名30歲高中女老師近日在PTT發文，表示她教書年資約7年、月薪約6萬元，今年開始兼任行政工作，上班時間朝八晚七，但業務內容和工作量繁瑣，讓她壓力很大，於是起了離職去日本學日文的念頭，希望能完成在日本生活的夢想，希望眾網友能給她意見，不少網友看完後紛紛留言提出建議，回應相當熱烈。

這名女老師表示，由於她所在的學校是「大校」，且剛到新學校，工作量和業務內容很重，她每天晚上都會想到，明天得一直盯著電腦處理永遠做不完的代辦清單，又得一直處理許多臨時跑出來的雜事，讓她整個人感到非常惶恐、難過、不斷哭泣。

女老師說，每天事情做不完，總是急急忙忙地去上課，沒有時間在學校備課，讓她感到壓力好大，加上她也不喜歡同事、長官一直幫她做「她應該要做的事情」，這更讓她覺得：「自己是能力不足的，不足以擔任這份要職，不足以領這份所謂的『高薪』。」

女老師話鋒一轉，表示自己心中一直都有去日本生活的夢想，無論是讀書或是工作，如果能在日本生活更好，她目前日文程度N3，打算至日本念語言學校或別科1年，就讀的同時申請博士班，取得博士學位後，若有機會能在日本就職就留下，倘若沒有，回台找工作，而她已有低薪的心理準備，因為很不想要年紀大了、老了之後，帶著後悔離開人世，才想辭職到日本闖蕩，希望眾網友能給她意見。

對於女老師的困擾，網友回應相當熱烈，有網友給予支持之意，紛紛表示「不要後悔就好」、「去了不一定後悔，不去一定會後悔」。

不過也有許多網友希望女老師想清楚，指出「只不過在逃避而已」、「日本上班壓力更大妳OK？」、「日本就是一個對高齡女子不友善的地方」、「去日本旅遊跟在日本留學完全兩回事」、「日本人工作忙的時候是早7晚12的」、「日本只適合去旅遊或留學，想去那工作，只能說保重」。