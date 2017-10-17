心理師縫襪子娃娃伴癌友 諮商室成回憶中繼站

台東馬偕醫院癌症暨安寧照護中心心理師盧忻燕不僅縫製襪子娃娃送癌友，也有女癌友帶來貝殼分享與丈夫的故事。（記者王秀亭攝）

2017-10-17 20:00

［記者王秀亭／台東報導］「希望自己縫製的襪子娃娃，可以陪伴癌症病友度過每個睡不著的夜晚。」台東縣唯一提供心理腫瘤諮商服務的台東馬偕醫院諮商心理師盧忻燕，從3年前提供癌友及家屬心靈療癒，過程中發現癌友末期想要好好睡上一覺是件奢侈的事，因而發揮專長，針對有需要的病患縫製專屬襪子娃娃，盧忻燕說，只想給病患安心的感覺，在每一段的陪伴過程中，其實病患也是以自己的生命歷程陪伴著我。

台東馬偕醫院103年5月成立癌症病房，同時增加癌症心理諮商服務，盧忻燕成為縣內唯一提供癌友及家屬有關心理腫瘤治療的心理師，他指出，台東罹癌者中的中壯年比例偏高，又以口腔癌等頭頸癌佔多數，其次是乳癌、結直腸癌，加上台東族群多元，因而從初罹癌、治療中、追蹤其復發到臨終，每個階段對癌友及家屬都有不同的衝擊與挑戰，心理腫瘤治療就是提供病友及家屬適切的心理協助。

盧忻燕說，癌症後期即使有鎮靜劑或安眠藥也可能難以入眠，即使家屬長期陪伴，也會有空窗期，便嘗試縫製為病友而設計的襪子娃娃陪伴，曾有位病友收到襪子娃娃剛好是生日，相當珍惜娃娃的病友總說娃娃讓他有安心的感覺，就連臨終時也讓娃娃陪伴入葬，「這娃娃是心理師與病友最親密的交會」。

不只襪子娃娃陪伴病友，月光貝殼的故事更讓人印象深刻，一位70歲老婦在為罹癌過世的丈夫辦完告別式後1個月，也被診斷出罹患大腸癌，在痛失摯愛尚未痊癒，緊接面臨抗癌的艱辛路，在完成第一階段療程後，提出療癒傷痛的請求。

盧忻燕說，老婦常與丈夫旅遊各地，民國70年左右，夫妻倆常共遊綠島並撿拾貝殼，家中留下滿是2人回憶的貝殼，老婦每次心理治療時便帶著一些貝殼到醫院，並講述2人的故事，諮商室便成為這位癌友回憶中繼站。

台東馬偕醫院表示，為讓出院的病友，或從外地完成階段性治療的病人，也可以繼續在台東有一提供專業諮詢或心理療癒的地方，為保障病人隱私，門診記錄不併入病歷中，台東馬偕開辦台東唯一自費心理腫瘤諮商門診，歡迎有需要的病友多多利用，以電話或網路掛號方式看診。