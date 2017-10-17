林園台灣獼猴闖校園 農業局將誘捕移除

2017-10-17 18:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區最近出現台灣獼猴闖入校園及民宅，家長憂心不已，農業局表示，目前研判應是孤猴流竄，呼籲民眾不要餵食或挑釁，將盡速誘捕移除。

最近一個月來清水岩登山步道附近出現一隻台灣獼猴，不過也有人說早在一年前曾經看過，且在附近攤商周圍生存，沒人知道牠來自何方，確定的是牠在雙十續假期時曾經下山，且進入林園中學及民宅，住戶因害怕還曾對牠丟東西驅趕，獼猴看似很生氣。

林園中學校長莊訓當表示，周一上課就透過廣播要師生有心理準備，避免「驚見」引起騷動，且通知相關單位前來抓猴，但獼猴銷聲匿跡。

獼猴闖校園引起家長關注，林園中學位處林園區行政中心，離林園警分局、消防分隊很近，同區塊內還有林園國小，且有人目擊獼猴在東林路出現，牠會冒險從山區進入最熱鬧市中心，應該是肚子餓壞了。

清水巖、駱駝山區向來不是台灣獼猴棲地，前林園國小校長邱永昌表示，林園山區林相生態較為單調，不若柴山有提供獼猴的果實。農業局表示，上周就曾接獲報案，目前研判是隻公的孤猴，由於台灣獼猴屬保育類，將協商在學校或入侵戶設置誘捕籠，完成誘捕就送到動物園。

林園區區長謝水福懷疑有人在清水岩放生該隻獼猴，他說，獼猴在市區流竄會引起騷擾，會通知包括學校等有關單位注意。