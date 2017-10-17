大巨蛋進都審 大客車藉松菸上下客方案難過關

2017-10-17 18:30

〔記者鍾泓良／台北報導〕遠雄大巨蛋停工至今約兩年半，而遠雄上個月終於向台北市都市設計審議委員會遞件，今天召開都審會幹事會，遠雄方面表示，雖大巨蛋園區部分條件經過變更，但並無太大影響，主張無須重送環評、交通影響評估等，但都審會對於交通、環評容留人數、防災等都提出意見。交通局建議遠雄須提出交通影響評估；文化局也給軟釘子，盼遠雄重新評估大客車停靠松菸倉庫方案，都發局則建議，配合都市防災遠雄應做人流電腦模擬，最後要求遠雄再補齊資料，下次提送幹事會。

台灣建築中心去年審議時認為，大巨蛋將57輛大客車滿載到地下5層停車場有安全疑慮，因此要求每輛車僅能有2人下到地下室，其餘乘客須於地面層上下車。

遠雄提出交通配套，大客車進場下客位置為大巨蛋園區北側菸廠路，設置2席大客車臨時停靠區，再從北邊進入地下停車場出入口到停車場。上客離場時則有4種方案，分布於松菸園區倉庫旁的菸廠路及大巨蛋園區旅館側的逸仙路北延兩處。

交通局交通治理科技正廖苑伶認為，遠雄指出大巨蛋北側兩席大客車臨停區每小時可供80車次使用，但應該要提出引用數據，因為認為大客車屬於隨機到達，若是同時到達恐還是會遭成阻塞。至於遠雄提出大客車離場4個方案，應提出更詳細說明及數據，因此建議要重新辦理交通影響評估。

文化局代表則說，松菸文創園區的1到5號倉庫月台屬於人行主要動線，如果大巨蛋大客車要在此上下客將會有壅塞人潮，要求遠雄再評估是否有其他替代方案，等於打槍遠雄要此停靠的方案。

都發局都市設計科長羅文明也提到，根據「松山菸廠土地特定專用區」都市設計要點裡面，指定基地內通路6.6公尺，另外再退縮6公尺的人行空間，因此遠雄在大巨蛋園區北側的大客車臨時停靠區是利用人行空間做候車區，將影響到都市計畫檢討上的競合問題。

至於環評，環保局表示，大巨蛋環評過去已經通過，依規定不得變更內容，若這次變更涉及到環評計畫，就需要在環評會舉辦環境影響差異分析報告或直接重辦環評，但因為遠雄尚未遞件，需要等到確認設計差異後才能確定要將會怎麼審議。

而在遠雄報告前發生插曲，當地新仁里長吳建德在遠雄報告前，認為為什麼在地里沒有辦法坐在會議室內，認為不受尊重，並稱自已耳朵不好，不習慣看電視，必須要坐在會議室內，甚至說如果都發局覺得外面、裡面一樣，那麼就請幹事到外面審議；經約半小時杯葛後，都審會同意里長入內，但發言須依循規定。