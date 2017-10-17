南市民代狂嗆里鄰調整 民政局長：無法再等

2017-10-17 18:09

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市里鄰調整「大瘦身」將於明年上路，但市議員不分黨籍齊聲反對，今日更在議會連番砲轟民政局長陳宗彥，要求暫緩實施。對此，陳宗彥強調，區里之間落差越來越大，「無法再等了。」

民進黨籍市議員陳怡珍表示，雖然里鄰調整一定要做，但為何不等《行政區劃法》再實施；議員邱莉莉也痛批，儘管北區、中西區及安平區的戶數、人口數看起來很少，但到假日的流動人口最多、事務最忙，為何舊城區還要忍受減員編制。無黨籍市議員郭秀珠則說，麻豆區的海埔、莊禮及大山里是淹水重災區，現在還要整編成一里，要里長如何忙得過來?

國民黨籍市議員更是砲火全開，洪玉鳳表示，中西區整併後讓資源分配更不公、城鄉差距更大，「2千多人一個里，100多人也一個里」；盧崑福則是直接請接獲里長反映的區長起立，要陳宗彥看清楚這32個區的民意所向；林燕祝則是為廠商發聲，直指「先里鄰調整、後區域劃分」，簡直是擾民整廠商。

面對議員連番質詢與里長試圖衝進議場抗議，陳宗彥仍然堅持各區里落差越來越大，無法等到《行政區劃法》通過後再做；民政局也指出，相較於其他五都，台南里、鄰長服務戶數最低，平均僅907戶及46戶，倒數第二的高雄則是1200餘戶及63戶，第一名則是台北市2300餘戶及110戶；另外，南市也出現鄰長服務戶數比里長更多，例如善化區小新里的第十一鄰服務1200餘戶，但龍崎區中坑里僅76戶，因此，才會進行改革，解決不合理的現象。