拚2025年非核家園 離岸風機環評初審1天通過5案

2017-10-17 17:59

〔記者劉力仁／台北報導〕為了推動2025年非核家園，能源局全力推動離岸發電，目前風力發電業者共有20幾件離岸風機開發案正進行環評審查；環保署環評委員今天一口氣審查5起離岸風力發電環評初審，要求開發單位承諾注意野生動物棲地、魚類及潮間帶生態、鳥類飛行廊道、文化資產等環境事項之後，建議環評大會通過。

環境保護署上午召開「海峽離岸風力發電計畫（27號風場）環境影響說明書」及「海峽離岸風力發電計畫（28號風場）環境影響說明書」等2案專案小組第2次聯席初審會議；下午召開「彰化西島離岸風力發電計畫環境影響說明書」「彰化彰芳離岸風力發電計畫環境影響說明書」「彰化福芳離岸風力發電計畫環境影響說明書」等3案專案小組第2次聯席初審會議。

海峽離岸風力發電計劃（27號及28號風場）位於彰化外海，離岸約14公里，27號潛力場址面積約92.7平方公里，28號潛力場址約98.3平方公里，為最初規劃面積之75%、68%。潛力場址區域排除中華白海豚重要棲息環境、航道、禁限建區域。單機裝置容量原則上採8至12MW（千瓩）機型，單一風場不超過75座風機，為了減少對白海豚的影響，打樁期間全程使用減噪設施。

彰化西島、彰芳、福芳等三起風機案，位於彰化外海，單機裝置容量原則上採6至12MW（千瓩）機型；彰芳、福芳風場因為鄰近交通部8月21日公告的新航道，向東退縮1到4公里；西島風場因為距離白海豚棲息地過近，縮減開發範圍至水深30公尺深海域，離岸距離約9至12.5公里。

環保署副署長詹順貴曾經批評能源局要求業者限期通過環評，導致環評委員審查壓力大；詹順貴今天表示，環評委員一天通過5案跟能源局的時間壓力無關，主要是經過這段時間審查後，業者知道環評委員大多會關切那些事項，後續送審的報告品質比較好，環評委員審查的速度也比較順暢，大概初審會議兩次就可達成結論。