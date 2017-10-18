酒杯這樣挑 美酒就是要配對杯子才好喝！

2017-10-18 07:30

〔記者臺大翔／台北報導〕許多人喜歡品酒，但你有想過為什麼喝紅酒一定要用紅酒杯，而不能使用馬克杯嗎？原來酒杯學問大，挑對酒杯會讓紅酒更好喝，接下來就讓達人告訴你如何挑酒杯吧！

鈞太酒藏副理Shake表示，紅酒杯的杯緣比較薄，所以能使酒液在杯中平均展現開來，喝進口中後，透過酒液均勻地散布可以感受到紅酒單寧（意指葡萄皮所產生的一種澀味）與酸度的融合。

然而馬克杯因為杯緣比較厚，杯型也較直筒，進而影響到酒的流速，而流速快會讓紅酒的酸跟澀在味覺上的表現特別明顯。

Shake也介紹三種不同造型的基本酒杯，分別為「勃根地杯」、「波爾多杯」與「香檳杯」。勃根地杯主要對應的酒款為法國勃根地產區的「黑皮諾」品種，勃根地杯胖肚的杯型，主要是為了減緩酒液入口的「流速」，藉此感受「黑皮諾」單寧細緻的口感；而杯型與上方收口的設計可以把香氣鎖在杯中，讓香氣可以停留更久的時間。

波爾多杯主要對應的酒款為法國波爾多產區cab（Cabernet Sauvignon）品種。因cab的皮比較厚，單寧感較強，在杯型設計上採用筆直的杯型能顯示出它的單寧表現，有時透過搖杯的動作更能加速醒酒，讓香氣更容易綻放。

香檳杯的造型則是笛形設計，底部較窄，上方做開口，便於觀賞氣泡的呈現。至於香檳（只有在法國香檳區所產的氣泡酒，才可以稱之為「香檳」，其他國家用同樣工法製作的，只能稱之為氣泡酒）為何一直會有氣泡浮現？那是因為在杯底有做電射的切割點，讓氣泡衝擊到杯底就會緩緩上升。

看完這些酒杯的小知識，是不是了解酒杯的重要性了呢？下次品酒前，記得挑對合適的酒杯，讓酒與酒杯的搭配更完美！

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